Заправки Shell в России начали закрываться

На 411 станциях, входящих в сделку с ЛУКОЙЛом, перестали продавать бензин, пока работают магазины и кафе. Ранее Shell анонсировала приостановку работы АЗС для проведения сделки, однако не уточняла даты и сроки закрытия

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Британско-голландская Shell, продающая бизнес ЛУКОЙЛу, закрыла заправки в России, сообщили РБК в пресс-службе Shell в России.

«На станциях, входящих в периметр сделки с ЛУКОЙЛом, полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу», — сказали в пресс-службе.

РБК направил запрос представителю ЛУКОЙЛа.

Ранее компания сообщила, что программа лояльности Shell ClubSmart прекратит действовать с 20 мая. Клиенты могут списать баллы до этой даты, а накапливать их можно было до 13 мая. «После 20 мая 2022 списать накопленные баллы будет невозможно», — подчеркнули в компании.

6 мая Shell объявила, что работа заправок сети в России на время будет приостановлена для обеспечения продажи российского подразделения «Шелл Нефть». Также не будет работать завод в Торжке, занимающийся смазочными материалами. Позднее о покупке «Шелл Нефть» сообщила ЛУКОЙЛ.

Shell уточнила, что сделка включает 411 станций, в основном расположенных в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завод в Торжке. При этом в сделку не вошли 19 заправок, работающих по лицензионным соглашениям об использовании товарного знака.

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В компании заверили, что в рамках сделки более 350 работников российского подразделения сохранят трудовые отношения с новым собственником.

В конце февраля британско-голландская компания решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», в том числе проекта «Сахалин-2». В начале марта в компании сообщили об отказе от закупок российской нефти на спотовом рынке и от продления срочных контрактов. Также в Shell обещали изменить цепочку поставок нефти так, чтобы исключить из нее объемы российского сырья.

