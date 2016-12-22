Цены на бензин на заправках Москвы выросли более чем на 0,5%

Цены на бензин на московских заправках за последнюю неделю выросли более чем на 0,5% и обеспечили половину роста с начала 2018 года. ФАС утверждает, что ситуация под контролем: так розница догоняет оптовые цены

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

С 9 по 16 апреля на столичных АЗС бензин и дизельное топливо подорожали на 0,55–0,62% к уровню прошлой недели, следует из данных Московской топливной ассоциации.

Средняя цена дизельного топлива выросла на 23 коп., до 40,73 руб. за литр, бензина АИ-92 — на 24 коп., до 38,99 руб., АИ-95 — на 23 коп., до 42,19 руб. Цены подняли все сети АЗС, включая крупные, за исключением двух независимых компаний — «Транс-АЗС» и «Тиса».

С начала года дизтопливо подорожало на заправках на 1,23% (со 2 апреля — на 0,93%), АИ-92 — на 1,05% (+0,87% со 2 апреля), АИ-95 — на 0,95% (+0,83%).

Представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа отказались от комментариев, представитель «Газпром нефти» не ответил на звонок РБК.

Руководитель управления контроля ТЭКа Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин сказал РБК, что розничные цены находятся под контролем. Он объясняет их рост повышением оптовых цен на бензин. «Понятно, что оптовая цена демонстрирует рост, но это связано с увеличением экспортного нетбэка (экспортная цена за вычетом транспортных расходов и налогов. — РБК) из-за роста цен на нефть и курсовых разниц, а также с ремонтами НПЗ», — объяснил он. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, оптовые цены на дизтопливо выросли на 1,89%, на АИ-92 — на 3,35%, на АИ-95 — на 2,35%. С начала года рост цен на эти нефтепродукты составил 6,24, 12,61 и 13,78% соответственно.

«Мы продолжаем мониторить ситуацию, обсуждаем ее еженедельно на биржевом комитете и принимаем определенные меры», — добавил Махонин. На прошлой неделе, 10 апреля, ФАС вынесла предупреждение в адрес «Роснефти» из-за снижения торгов бензином на бирже, что привело к подорожанию топлива на 2% на одном из базисов, и призвала устранить нарушение до 17 апреля. «Роснефть» в ответ распространила заявление о том, что «является ответственным участником биржевых торгов и продает большие объемы автомобильных бензинов, значительно превышающие биржевые нормативы (доминирующие игроки должны продавать на бирже не менее 10% производимого бензина и не менее 5% дизтоплива). Ранее ФАС также направила компаниям «Сургутнефтегаз», ТАИФ, «Форте-Инвест» письма о том, что не следует экспортировать топливо в ущерб поставкам на внутренний рынок.

Предупреждения ФАС в отношении нескольких нефтяных компаний привели к тому, что биржевые продажи бензина с некоторых НПЗ выросли примерно в два раза от уровня начала месяца, написал в еженедельном обзоре рынка нефтепродуктов​гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. Однако, по его словам, дополнительные объемы не привели к насыщению спроса и стабилизации биржевых цен.

Розничные цены на топливо догоняют оптовые, и потенциал их роста еще не исчерпан, сказал РБК аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» Виктор Костюков. «Каждую весну традиционно цены на заправках растут на фоне растущего спроса и ремонтов НПЗ. Они также должны выровняться под уровень экспортных пошлин и акцизов. Потенциал роста — еще 50 коп. на литр за весенний сезон до конца мая», — добавил он. Из-за высоких цен на нефть и падения курса рубля бензин и дизельное топливо по-прежнему выгоднее продавать на экспорт, указывает Костюков: разница с оптовой ценой на дизтопливо составляет 6 тыс. руб. на тонну и 10 тыс. руб. на тонну АИ-95.

По мнению Костюкова, снизить цены на топливо как в опте, так и в рознице можно только в случае введения государственных мер поддержки переработки, таких как «обратный акциз» (налоговый вычет на отдельные виды нефтепродуктов. — РБК) для НПЗ либо снижение акцизов. Возможно и введение гибкого акциза в зависимости от мировых цен на нефть, как ранее предлагала ФАС, добавил он.