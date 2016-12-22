ФАС предупредила «Роснефть» из-за снижения объемов торговли бензином

Антимонопольная служба выдала предупреждение «Роснефти» из-за снижения торгов бензином на бирже. По данным ФАС, из-за действий нефтяной компании бензин подорожал на одном из базисов на 2%

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В сообщении ведомства указывается, что «Роснефть» снизила объемы продаж автомобильного бензина на бирже. Одновременно компания приобрела на биржевых торгах «существенную часть объемов» автомобильного бензина марки АИ-92 на базисе поставки «Сургутнефтегаза».

ФАС указывает, что такие действия создали дискриминационные условия, затрудняющие приобретение биржевого товара независимыми участниками рынка, и ограничили предложение свободных объемов бензина на биржевых торгах. Это в свою очередь могло привести к созданию дисбаланса спроса и предложения, говорится в сообщении ведомства.

В результате таких действий «Роснефти» с 28 марта по 3 апреля биржевой индекс на базисе поставки «Сургутнефтегаза» вырос примерно на 2%, отмечает ФАС. В ведомстве увидели в этом признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС выдала «Роснефти» предупреждение с требованием устранить последствия нарушений до 17 апреля — увеличить объем реализации нефтепродуктов на организованных торгах, а в случае необходимости их покупки приобретать нефтепродукты у хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу с вертикально интегрированными компаниями, исключительно в дополнительную торговую сессию.

Как сообщили РБК в «Роснефти», компания готовит комментарий в связи с решением ФАС.