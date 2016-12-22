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ФАС повторно предупредила «Сургутнефтегаз» из-за роста цен на бензин
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ФАС повторно предупредила «Сургутнефтегаз» из-за роста цен на бензин
Бизнес, 14:42
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ФАС повторно предупредила «Сургутнефтегаз» из-за роста цен на бензин
ФАС направила предупреждения компаниям «Сургутнефтегаз», «ТАИФ НК» и «ФортеИнвест» из-за действий, которые ведут к росту цен на бензин. В марте «Сургутнефтегаз» уже получил аналогичное предупреждение
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба вынесла повторное предупреждение ОАО «Сургутнефтегаз» из-за возможного нарушения норм закона «О защите конкуренции», следует из сообщения ведомства.

Внимание ведомства привлекла структура биржевых продаж «Сургутнефтегаза» с 28 марта по 3 апреля. Действия компании в этот период привели к «искусственному дефициту» на контракты по поставке автомобильного бензина и резкому скачку цен на него, указывает ФАС.

«В результате в марте 2018 года рост биржевого индекса на базисе поставки ООО «КИНЕФ» (входит в структуру ОАО «Сургутнефтегаз». — РБК) составил 6%», — говорится в сообщении ФАС.

В указанные даты ОАО «Сургутнефтегаз» вел биржевую торговлю «неравномерно и преимущественно крупными сделками», причем сами сделки заключались в период менее одной секунды и по цене ниже тех, что сложились на биржевых торгах, пояснили в ФАС.

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Это может свидетельствовать, что ОАО «Сургутнефтегаз» нарушает закон «О защите конкуренции» (ст. 11 и ст. 11.1, запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов), считают в ведомстве.

ФАС вынесла предупреждения еще двум нефтяным компаниям — ОАО «ТАИФ НК» и АО «ФортеИнвест». Эти фирмы увеличили поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на экспорт и одновременно сократили их поставки на внутренний рынок, что также привело к дисбалансу спроса и предложения и существенно повлияло на рост цен на горючее, считает антимонопольная служба.

Ведомство указало, что политика этих двух компаний противоречит подписанному ими в 2011 году четырехстороннему соглашению, в соответствии с которым НК обязались производить светлые нефтепродукты в объеме, составляющем не менее 20% от объема добытой нефти, а также взяли на себя обязательства по поставкам на внутренний рынок.

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«По итогам мониторинга за 2017 год поставка светлых нефтепродуктов на внутренний рынок со стороны ОАО «ТАИФ НК» и АО «ФортеИнвест» сократилось до 12 и 4% от объема производства соответственно», — указывает ФАС.

В марте аналогичное предупреждение о нарушении четырехстороннего соглашения было направлено «Сургутнефтегазу»: ФАС обратила внимание, что на фоне снижения компанией объемов реализации топлива на биржевых торгах ОАО​ объявило тендер ​на экспортные поставки во втором квартале 2018 года 160 тыс. т бензина класса «Евро-5» в месяц. Доля объема производства и реализации компанией светлых нефтепродуктов составила всего 16% от объема добытой нефти, подсчитали в ФАС.

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Антимонопольная служба призвала все три нефтяные компании устранить нарушения и привести биржевую торговлю «в соответствие с нормами четырехстороннего соглашения и российского законодательства». В противном случае ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства и изъять у компаний необоснованно полученный доход.

РБК направил запросы в «Сургутнефтегаз», ОАО «ТАИФ НК» и АО «ФортеИнвест» с просьбой прокомментировать предупреждение.

Автор: Наталья Демченко.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: «Сургутнефтегаз» , бензин
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