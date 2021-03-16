ВЭБ сообщил об уходе Кузовлева после расчистки портфеля активов

Кузовлев стал первым зампредом и членом правления ВЭБа в июне 2018 года

Михаил Кузовлев (Фото: Мария Пешкова для РБК)

Бывший член правления ВЭБа Михаил Кузовлев покинул госкорпорацию, в которой он был заместителем председателя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Михаил Кузовлев покинул ВЭБ.РФ, выполнив возложенную на него обязанность по расчистке портфеля активов ВЭБ.РФ. Эту работу в должности старшего вице-президента ВЭБ.РФ — члена правления продолжит Александр Тарабрин», — говорится в сообщении.

Кузовлев стал первым зампредом и членом правления ВЭБа в июне 2018 года. С 2015 года он занимал пост предправления АКБ «Российский капитал», а до этого работал на руководящих должностях в группе ВТБ.

ВЭБ 8 февраля сообщил, что Кузовлев не вошел в обновленный состав правления госкорпорации. В новый состав вошли 12 человек — в полтора раза больше, чем было в прежнем. Новыми членами правления стали заместители председателя ВЭБа Даниил Алгульян, Юрий Корсун, Артем Довлатов, Олег Говорун, а также старший вице-президент блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами Александр Тарабрин и старший банкир ВЭБа Константин Вышковский.



Кроме Кузовлева, из состава правления исключили заместителя председателя госкорпорации Сергея Лыкова, входившего в правление с 2007 года. В ВЭБе пояснили, что «изменение архитектуры управления» госкорпорации проходит в рамках правительственной реформы институтов развития.