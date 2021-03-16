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ВЭБ сообщил об уходе Кузовлева после расчистки портфеля активов

Кузовлев стал первым зампредом и членом правления ВЭБа в июне 2018 года
Михаил Кузовлев
Михаил Кузовлев (Фото: Мария Пешкова для РБК)

Бывший член правления ВЭБа Михаил Кузовлев покинул госкорпорацию, в которой он был заместителем председателя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Михаил Кузовлев покинул ВЭБ.РФ, выполнив возложенную на него обязанность по расчистке портфеля активов ВЭБ.РФ. Эту работу в должности старшего вице-президента ВЭБ.РФ — члена правления продолжит Александр Тарабрин», — говорится в сообщении.

Кузовлев стал первым зампредом и членом правления ВЭБа в июне 2018 года. С 2015 года он занимал пост предправления АКБ «Российский капитал», а до этого работал на руководящих должностях в группе ВТБ.

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ВЭБ 8 февраля сообщил, что Кузовлев не вошел в обновленный состав правления госкорпорации. В новый состав вошли 12 человек — в полтора раза больше, чем было в прежнем. Новыми членами правления стали заместители председателя ВЭБа Даниил Алгульян, Юрий Корсун, Артем Довлатов, Олег Говорун, а также старший вице-президент блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами Александр Тарабрин и старший банкир ВЭБа Константин Вышковский.

Кроме Кузовлева, из состава правления исключили заместителя председателя госкорпорации Сергея Лыкова, входившего в правление с 2007 года. В ВЭБе пояснили, что «изменение архитектуры управления» госкорпорации проходит в рамках правительственной реформы институтов развития.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что обсуждается возможный переход Кузовлева в Газпромбанк (ГПБ). Несколько собеседников агентства, знакомых с ситуацией, говорили о возможных переменах в руководстве ГПБ, однако о финальных решениях по этому вопросу никто из них рассказать не смог.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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В рамках реформы институтов развития ВЭБ получил новые ключевые показатели эффективности (КПЭ). Как рассказали в конце января источники РБК, правительство будет оценивать, в каких объемах госкорпорация финансирует проекты, направленные на достижение национальных целей, как привлекаются сторонние инвестиции, во сколько обходится управление портфелем, сколько средств ВЭБ возвращает в результате работы с проблемными активами и другие направления работы.

«Утвержденные наблюдательным советом ВЭБ.РФ ключевые показатели деятельности увязаны с достижением национальных целей развития [установлены указом президента Владимира Путина]. Принципы постановки КПЭ являются частью реформы институтов развития, реализуемой правительством РФ», — пояснил представитель ВЭБа.

Авторы
Павел Казарновский, Владислав Гордеев
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