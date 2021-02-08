Кузовлев не вошел в обновленный состав правления ВЭБа
Первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев не вошел в обновленный состав правления госкорпорации, следует из ее сообщения, поступившего в РБК.
Всего в новом составе будет 12 человек — в полтора раза больше, чем в прежнем. Новыми членами правления стали заместители председателя ВЭБа Даниил Алгульян, Юрий Корсун, Артем Довлатов, Олег Говорун, а также старший вице-президент блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами Александр Тарабрин и старший банкир ВЭБа Константин Вышковский.
Из предыдущих членов правления в новом составе остались первые заместители председателя ВЭБа Николай Цехомский и Алексей Мирошниченко, заместитель председателя, руководитель службы внутреннего контроля Светлана Ячевская, зампреды Юрий Газарян и Наталья Тимакова.
Кроме Кузовлева, из состава правления исключили заместителя председателя госкорпорации Сергея Лыкова, входившего в правление с 2007 года.
В ВЭБе пояснили, что «изменение архитектуры управления» госкорпорации проходит в рамках правительственной реформы институтов развития.
В ходе этой работы корпорация сформировала новый состав правления с большим ориентиром на бизнес-повестку.