Кузовлев не вошел в обновленный состав правления ВЭБа

Госкорпорация утвердила новый, расширенный состав правления. Из старых членов в него не вошли Михаил Кузовлев и Сергей Лыков

Михаил Кузовлев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев не вошел в обновленный состав правления госкорпорации, следует из ее сообщения, поступившего в РБК.

Всего в новом составе будет 12 человек — в полтора раза больше, чем в прежнем. Новыми членами правления стали заместители председателя ВЭБа Даниил Алгульян, Юрий Корсун, Артем Довлатов, Олег Говорун, а также старший вице-президент блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами Александр Тарабрин и старший банкир ВЭБа Константин Вышковский.

Из предыдущих членов правления в новом составе остались первые заместители председателя ВЭБа Николай Цехомский и Алексей Мирошниченко, заместитель председателя, руководитель службы внутреннего контроля Светлана Ячевская, зампреды Юрий Газарян и Наталья Тимакова.

Кроме Кузовлева, из состава правления исключили заместителя председателя госкорпорации Сергея Лыкова, входившего в правление с 2007 года.

В ВЭБе пояснили, что «изменение архитектуры управления» госкорпорации проходит в рамках правительственной реформы институтов развития.

В ходе этой работы корпорация сформировала новый состав правления с большим ориентиром на бизнес-повестку.