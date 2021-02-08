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Кузовлев не вошел в обновленный состав правления ВЭБа

Госкорпорация утвердила новый, расширенный состав правления. Из старых членов в него не вошли Михаил Кузовлев и Сергей Лыков
Михаил Кузовлев
Михаил Кузовлев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев не вошел в обновленный состав правления госкорпорации, следует из ее сообщения, поступившего в РБК.

Всего в новом составе будет 12 человек — в полтора раза больше, чем в прежнем. Новыми членами правления стали заместители председателя ВЭБа Даниил Алгульян, Юрий Корсун, Артем Довлатов, Олег Говорун, а также старший вице-президент блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами Александр Тарабрин и старший банкир ВЭБа Константин Вышковский.

Из предыдущих членов правления в новом составе остались первые заместители председателя ВЭБа Николай Цехомский и Алексей Мирошниченко, заместитель председателя, руководитель службы внутреннего контроля Светлана Ячевская, зампреды Юрий Газарян и Наталья Тимакова.

Кроме Кузовлева, из состава правления исключили заместителя председателя госкорпорации Сергея Лыкова, входившего в правление с 2007 года.

В ВЭБе пояснили, что «изменение архитектуры управления» госкорпорации проходит в рамках правительственной реформы институтов развития.
В ходе этой работы корпорация сформировала новый состав правления с большим ориентиром на бизнес-повестку.

«Интерфакс» пишет, что в последние дни на рынке обсуждается возможный переход Кузовлева в Газпромбанк (ГПБ). Несколько источников агентства, знакомых с ситуацией, заявили о возможных переменах в руководстве ГПБ, однако о финальных решениях по этому вопросу информации ни у кого из них нет.

РБК направил запрос в Газпромбанк и ВЭБ.

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Кузовлев стал первым зампредом и членом правления ВЭБа в июне 2018 года. С 2015 года он занимал пост предправления АКБ «Российский капитал», а еще раньше был на руководящих должностях в группе ВТБ.

ВЭБ получил новые цели на фоне реформы институтов развития
Финансы
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Реформу российских институтов развития премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал в конце ноября. В частности, под управление ВЭБ.РФ переходят Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, «Роснано», «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

В январе ВЭБ получил новые ключевые показатели эффективности (КПЭ), сообщили РБК два источника, близкие к набсовету госкорпорации. По их словам, правительство, в частности, будет оценивать, в каких объемах госкорпорация финансирует проекты по достижению национальных целей, как привлекаются сторонние инвестиции, во сколько обходится управление портфелем, сколько средств ВЭБ возвращает в результате работы с проблемными активами, и другие направления работы. Представитель ВЭБа введение показателей подтвердил.

Авторы
Анастасия Батманова, Антон Фейнберг
ВЭБ Михаил Кузовлев реформа
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