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ФАС выставила Пумпянскому условия для покупки ЧТПЗ

Впервые на рынке металлоконструкций участникам сделки выставлены условия, которые должны не допустить необоснованного роста цен. В результате покупки 86,5% акций ЧТПЗ в России появится трубный монополист
ТМК TRMK ₽61,76 -1,09% Купить
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского сможет приобрести активы группы ЧТПЗ Андрея Комарова при соблюдении определенных условий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве отметили, что структурные условия выставляются при сделке на рынке металлопродукции впервые. Это было сделано, поскольку участники сделки являются крупнейшими производителями бесшовных труб на территории России.

ФАС одобрила сделку и выдала компаниям соответствующее предписание, в том числе требование не допускать необоснованного роста цен на продукцию.

Крупнейший производитель труб в России объявил о покупке ЧТПЗ
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Фото:chelpipegroup / Facebook

Как пояснил РБК управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, структурные условия сделки — это такие условия, при которых на рынке, где действуют продавец и покупатель актива, не устраняется конкуренция.

«Если продажа трубных активов группы ЧТПЗ в пользу ТМК может в теории создать ситуацию, ограничивающую конкурентную борьбу и рыночное ценообразование, ФАС может одобрить сделку при соблюдении определенных поведенческих условий. Сторонам сделки, которая может внести дисбаланс на рынок, разрешают ее заключить, но они берут на себя обязательства по устранению этого дисбаланса, совершая некие действия», — пояснил эксперт.

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Фото:Станислав Тихомиров / ТАСС

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9 марта РБК сообщал, что ТМК выкупит 86,54% группы ЧТПЗ за 84,2% млрд руб. По оценкам экспертов, слияние активов создаст компанию, занимающую 41% российского рынка производства труб разных видов. Ее доля в производстве бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG) составит 79%.

По словам Пумпянского, сделка направлена на расширение производственной базы и рынков сбыта, а также диверсификацию продуктового портфеля. «Текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры», — заявил глава ТМК.

Продающий ЧТПЗ Комаров заинтересовался проектом в тундре на ₽60 млрд
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Фото:Илья Наймушин / Reuters

Пумпянский выразил надежду, что объединенное производство полностью закроет потребности отечественных нефтегазовых компаний в трубах, решит проблему импортозамещения и обеспечит энергобезопасность страны.

Представитель Загорского трубного завода, который не смог завершить сделку о слиянии с ЧТМЗ в 2020 году, заявил, что после объединения с ТМК появится монополист с наибольшей в России долговой загрузкой. По мнению представителя предприятия, это приведет к повышению цен на бесшовные трубы для нефтегазовых компаний.

Авторы
Светлана Бурмистрова, Михаил Котляр
ЧТПЗ «Группа ТМК» ФАС сделка
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