ФАС выставила Пумпянскому условия для покупки ЧТПЗ

Впервые на рынке металлоконструкций участникам сделки выставлены условия, которые должны не допустить необоснованного роста цен. В результате покупки 86,5% акций ЧТПЗ в России появится трубный монополист

Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского сможет приобрести активы группы ЧТПЗ Андрея Комарова при соблюдении определенных условий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве отметили, что структурные условия выставляются при сделке на рынке металлопродукции впервые. Это было сделано, поскольку участники сделки являются крупнейшими производителями бесшовных труб на территории России.

ФАС одобрила сделку и выдала компаниям соответствующее предписание, в том числе требование не допускать необоснованного роста цен на продукцию.

Как пояснил РБК управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, структурные условия сделки — это такие условия, при которых на рынке, где действуют продавец и покупатель актива, не устраняется конкуренция.