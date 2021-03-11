ФАС выставила Пумпянскому условия для покупки ЧТПЗ
Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского сможет приобрести активы группы ЧТПЗ Андрея Комарова при соблюдении определенных условий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В ведомстве отметили, что структурные условия выставляются при сделке на рынке металлопродукции впервые. Это было сделано, поскольку участники сделки являются крупнейшими производителями бесшовных труб на территории России.
ФАС одобрила сделку и выдала компаниям соответствующее предписание, в том числе требование не допускать необоснованного роста цен на продукцию.
Как пояснил РБК управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, структурные условия сделки — это такие условия, при которых на рынке, где действуют продавец и покупатель актива, не устраняется конкуренция.