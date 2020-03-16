Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

Французские власти признали Apple виновной в нарушении норм антимонопольного законодательства и ценовом сговоре. Теперь Apple предстоит выплатить самый большой в истории французского антимонопольного ведомства штраф

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Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами. Обе эти компании — Tech Data и Ingram Micro — также были оштрафованы, на €76,1 млн и €62,97 млн соответственно.

В сообщении ADLC отмечается, что дело было заведено еще в 2012 году по жалобе дистрибьютора продукции Apple, компании eBizcuss. Проведенное антимонопольным ведомством расследование подтвердило факт махинаций при поставках во Францию планшетов iPad и другой техники (кроме IPhone).

«Apple и два оптовика договорились не конкурировать между собой и предотвращать конкуренцию среди реселлеров, стерилизовав таким образом весь оптовый рынок продуктов Apple», — заявила глава антимонопольного ведомства Изабель де Сильва.

По ее словам, из-за действий Apple, Tech Data и Ingram Micro премиум-дистрибьюторы не могли проводить рекламные акции или снижать цены, в итоге розничные цены и независимых премиум-дистрибьюторов Apple оставались на том же уровне, что и у интегрированных дистрибьюторов компании.