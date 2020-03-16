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Бизнес ,  
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Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

Французские власти признали Apple виновной в нарушении норм антимонопольного законодательства и ценовом сговоре. Теперь Apple предстоит выплатить самый большой в истории французского антимонопольного ведомства штраф
Apple AAPL $251,07 -8,65% Купить
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами. Обе эти компании — Tech Data и Ingram Micro — также были оштрафованы, на €76,1 млн и €62,97 млн соответственно.

В сообщении ADLC отмечается, что дело было заведено еще в 2012 году по жалобе дистрибьютора продукции Apple, компании eBizcuss. Проведенное антимонопольным ведомством расследование подтвердило факт махинаций при поставках во Францию планшетов iPad и другой техники (кроме IPhone).

«Apple и два оптовика договорились не конкурировать между собой и предотвращать конкуренцию среди реселлеров, стерилизовав таким образом весь оптовый рынок продуктов Apple», — заявила глава антимонопольного ведомства Изабель де Сильва.

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По ее словам, из-за действий Apple, Tech Data и Ingram Micro премиум-дистрибьюторы не могли проводить рекламные акции или снижать цены, в итоге розничные цены и независимых премиум-дистрибьюторов Apple оставались на том же уровне, что и у интегрированных дистрибьюторов компании.

Де Сильва особо отметила, что штраф с Apple оказался крупнейшим из всех, когда-либо наложенных ADCL.

В начале марта Apple согласилась выплатить владельцам iPhone в общей сложности до $500 млн, чтобы урегулировать поданный в США иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Apple, Франция, антимонопольная служба
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