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Гонконг пригрозил делистингом компаниям из-за продажи казино в России

Гонконг пригрозил делистингом игорным компаниям из-за продажи актива в России
Регулятор по ценным бумагам Гонконга предупредил, что может исключить из листинга две игорных компании из Макао — владельцам казино в Приморье — в связи с продажей актива в России. Сделка связана с владельцем игорной лицензии
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупредила, что может исключить из листинга две игорных компании из Макао — LET Group Holdings Ltd. и Summit Ascent Holdings Ltd — из-за опасений по поводу продажи активов в России на сумму около $116 млн.

Ранее LET (владеет почти 70% Summit Ascent) входила в «игорную империю» Suncity Group Эндрю Чау, который отбывает 18 лет тюремного заключения после того, как был признан виновным в преступном сообществе, незаконных азартных играх и мошенничестве, отмечает Bloomberg. В 2022 году она провела ребрендинг.

«SFC полагает, что после завершения VSD (очень существенного отчуждения, very substantial disposal) у LET и Summit Ascent может не оказаться бизнеса с достаточным уровнем операций и активов достаточной стоимости для поддержки их деятельности, чтобы гарантировать сохранение статуса листинга их акций», — говорится в заявлении регулятора.

Кроме того, SFC заявила, что сделка была заключена без «требуемого одобрения акционеров», поскольку ее должны одобрить не менее 75% незаинтересованных акционеров, присутствовавших на собрании, а доля голосов «против» должна составлять не более 10% от всех незаинтересованных акционеров. SFC обратилась к обеим компаниям с просьбой решить ее проблемы, но не получила ответа, говорится в сообщении.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Регулятор отметил, что указанный актив «во все существенные периоды» принадлежал Summit Ascent через дочернюю компанию, которая владела 77,5% акций. Согласно информации на сайте Summit Ascent, с ноября 2020 года она владеет такой долей в казино Tigre de Crystal на Дальнем Востоке. Оно находится в игорной зоне «Приморье» в городе Артем.

Отраслевое издание GGRAsia сообщало, что речь идет о продаже владельца игровой лицензии казино Tigre de Cristal — G1 Entertainment LLC. Издание писало, что 10 января тайваньская компания, которая владела долей в Oriental Regent Ltd, «дочке» Summit Ascent, связанной с российской лицензией, подала заявку на Тайваньскую фондовую биржу. 17 января Summit Ascent подтвердила намерение продать G1 Entertainment, упомянув «неопределенности, возникающие в связи с продолжающимся» конфликтом на Украине.

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По данным GGRAsia, с 15 января все шесть директоров Summit Ascent, кроме одного, подали в отставку «в связи с их неодобрением» сделки. В результате этого шага директором и председателем остался только региональный инвестор казино Эндрю Ло Кай Бонг. Аналогичная ситуация произошла и в LET. Издание подчеркивает, что торги акциями LET и Summit Ascent были приостановлены на Гонконгской фондовой бирже с 11 января.

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Гонконг Гонконгская фондовая биржа казино лицензия продажа активов Макао делистинг
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