Власти Британии обяжут риелторов раскрывать имена покупателей жилья

Правительство Великобритании в ближайшее время в рамках борьбы с олигархами представит новый законопроект, который обяжет риелторов раскрывать имена конечных покупателей недвижимости в стране. Об этом в интервью газете The Telegraph заявил министр жилищного строительства Соединенного Королевства Майкл Гоув.

«Мы хотим покончить с мошенничеством с использованием незаконно нажитых средств, которые наводнили британский рынок недвижимости. Наш рынок больше не будет открыт для коррупционеров и режимов, отмывающих свои деньги и скрывающих свою личность», — сказал он.

Согласно законопроекту, британские власти получат возможность требовать от любой компании, траста или иного юридического лица, вовлеченного в сделку с недвижимостью, предоставлять Управлению регистрации прав собственности на землю и недвижимое имущество сведений о конечном владельце жилья, чтобы завершить операцию по купле-продаже. Отмечается, что изменения также позволят регулятору запрашивать информацию об источнике происхождения средств покупателей недвижимости.

По данным The Telegraph, соответствующие поправки затронут среди прочего и ряд российских бизнесменов, которые после введения санкций со стороны Великобритании «стали переписывать свое имущество на различные трасты».

Великобритания ввела уже несколько пакетов санкций против России в связи с признанием ДНР и ЛНР и военной операцией на Украине. Под ограничения, в том числе, попали первые лица государства и крупные бизнесмены. Санкции предусматривают заморозку им активов в Великобритании и запрет на въезд в страну.

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Глава МИД Британии Лиз Трасс ранее говорила, что собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций. Также власти Великобритании не исключали меры против юридических фирм, которые начнут оказывать помощь российским бизнесменам, попавшим под санкции и желающим оспорить свое внесение в санкционный список.

Кроме того, британские власти ввели лимит в размере £50 тыс. ($66,8 тыс.) на размер денежных средств, которые россияне могут хранить на счетах в британских банках.



Власти России неоднократно называли санкции, введенные против Москвы, незаконными.