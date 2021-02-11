«Сибур» сократил сроки строительства нового крупного завода на полгода

«Сибур» сократил сроки строительства нового Амурского газохимического комплекса на полгода — до середины 2024 года. Оценочный бюджет проекта не превысит $10 млрд, хотя изначально речь шла про $10-11 млрд

Амурский газохимический комплекс (Фото: sibur.ru)

Сроки строительства Амурского газохимического комплекса (ГКХ), который «Сибур» начал строить в 2020 году, сокращены на шесть месяцев — до середины 2024 года, говорится в презентации «Сибура» к отчету за прошлый год, опубликованному в четверг, 11 февраля.

Амурский ГХК должен стать крупнейшим в мире комплексом по производству базовых полимеров мощностью 2,7 млн т в год — 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена. Он будет получать сырье с Амурского газоперерабатывающего завода, который строит «Газпром».

Оценочный бюджет проекта не превысит $10 млрд, говорится в презентации. Ранее «Сибур» сообщал, что его стоимость «предварительно оценивается в $10-11 млрд и будет уточняться в ходе его реализации». Ограничение бюджета проекта в $10 млрд предправления «Сибура» Михаил Карисалов объяснил изучением ведущегося строительства, работой с лицензиарами оборудования и крупными инжиниринговыми компаниями, а также регуляторами. «Учитывался опыт ранее реализованных проектов и инжиниринговая компетенция, полученная при запуске таких проектов, как «Запсибнефтехим», — сказал он, отвечая на вопрос РБК. Среди других способов сокращения бюджета Карисалов назвал «бескомпромиссную работу» по снижению стоимости отдельных материалов. Например, по его словам, «Сибур» принял решение о создании собственного производства бетона.

Если стоимость строительства Амурского ГХК не превысит $10 млрд, он окажется ненамного дороже завода «Запсибнефтехим» в Тобольске мощностью 1,5 млн т полиэтилена и 0,5 млн т полипропилена в год, который «Сибур» достроил в середине 2019 года (объем инвестиций — около $9 млрд).