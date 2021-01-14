Белоусов поручил разработать план по освоению газа на Ямале

Для решения этой проблемы он предложил создать газохимический кластер на Ямале, ресурсы которого составляют 26,5 трлн куб. м газа, или почти 70% всех запасов газа в России. По его словам, инвестпроект по реализации такого кластера на полуострове, для которого можно привлечь 2 трлн руб. инвестиций, предполагает строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов. «Масштабная ресурсная база полуострова Ямал позволяет выделять [из газа] этан и сжиженные углеводородные газы (СУГи) в качестве сырья для газохимического комплекса», — заметил он.

Вице-премьер напомнил, что сейчас в России уже есть шесть нефтегазохимических кластеров — Волжский, Северо-Западный, Каспийский, Западносибирский, Восточносибирский и Дальневосточный, где работают «Сибур», ТАИФ, Иркутская нефтяная компания и другие. Но на Ямале до сих пор не выпускаются продукты нефтегазохимии.

Проект «Газпрома» на 1 трлн руб. Год назад стало известно, что «Газпром» разрабатывает проект строительства газохимического комплекса на базе Бованенковского кластера месторождений на Ямале стоимостью около 1 трлн руб. и мощностью около 3 млн т полиэтилена и полипропилена в год (в 1,5 раза больше крупнейшего в России завода «Запсибнефтехим», принадлежащего «Сибуру»). По данным «Ведомостей», компания обсуждала привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Но с тех пор про этот проект ничего не сообщалось. Представитель РФПИ отказался от комментариев.

Еще один «не менее важный» вариант монетизации газовых ресурсов Ямала — производство сжиженного природного газа (СПГ), уточнял вице-премьер: использование этих запасов позволит достичь выпуска 120–140 млн т СПГ ежегодно к 2035 году и увеличить долю России на мировом рынке до 15–20%. Сейчас в России всего два СПГ-завода — «Сахалин-2», подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, расположенный как раз на этом полуострове, а доля России на мировом рынке составляет лишь около 8%. НОВАТЭК уже начал строительство второго СПГ-завода в ЯНАО «Арктик СПГ-2», стратегия компании до 2030 года предполагает производство не менее 57–70 млн т СПГ ежегодно.

«Реализация дополнительных проектов по СПГ может обеспечить еще минимум 3 трлн руб. инвестиций», — отмечал Новак. Таким образом, реализация газохимического комплекса и новых СПГ-заводов может принести суммарно более 5 трлн руб. инвестиций на полуостров.

«На Ямале исключительная ресурсная база, часть которой до сих пор не разрабатывается (например, гигантская Тамбейская группа месторождений «Газпрома» с запасами 7,7 трлн куб. м газа. — РБК). У нас обширные невовлеченные запасы на суше», — заявил РБК губернатор ЯНАО. Он считает «государственной задачей» запустить эти месторождения в работу и при этом не упустить возможность вовремя выйти на мировой рынок газохимии, где серьезная конкуренция и возможны только долгосрочные контрактные отношения.

Артюхов сказал, что Путин «поддержал» идею создания газохимического кластера (РБК направил запрос пресс-секретарю президента), но пока не решено, в рамках кластера будет один завод или несколько. «Там развилок очень много, многое зависит от набора участников и договоренностей. Задача рабочей группы — подготовить согласованную позицию и внести в правительство, чтобы идея получила развитие», — заключил он.

Какие есть развилки

На рабочей группе под руководством Белоусова рассматривались различные варианты монетизации газовых ресурсов Ямала, сказал РБК источник, знакомый с ходом обсуждения: от строительства новых СПГ-заводов и газохимических комплексов полного цикла до строительства газоперерабатывающих заводов на полуострове с последующей транспортировкой сырья (этана и СУГов) на Дальний Восток для производства газохимической продукции на предприятиях поближе к рынкам сбыта.

«Ряд месторождений Ямала имеет высокое содержание этана и СУГов — ключевого сырья для развития газохимических производств. При этом экономически целесообразно их реализовывать только параллельно с дальнейшим развитием СПГ-проектов, что удешевит сырье для газохимических производств и обеспечит их экономическую рентабельность», — сказал РБК представитель НОВАТЭКа. Такие газохимические производства могут быть созданы как на Ямале, в регионе с инфраструктурой, построенной в рамках СПГ-проектов (аэропорт Сабетта, порт, морской и подходной канал), так и на Дальнем Востоке — ближе к рынкам сбыта, добавил он.

Представитель «Сибура», у которого нет активов на Ямале, ранее говорил РБК, что в компании считают более экономически оправданным не строительство кластера полного цикла на полуострове, а выделение на месте добычи газа ценных фракций с «их последующей транспортировкой на Дальний Восток, где строительство нефтегазохимических производств было бы более эффективным с точки зрения удельных затрат на мощность и доступа к рынкам». В среду, 13 января, он признал, что изучение вариантов монетизации запасов Арктического региона, в том числе через газопереработку и нефтегазохимию, — актуальный вопрос. «Не исключаем появления проектов, которые, с учетом объема располагаемых недропользователями ресурсов, могут демонстрировать приемлемую рентабельность», — сказал он. Но, по его словам, из-за отсутствия собственных ресурсов на Ямале «Сибур» может выступать в них лишь как «потенциальный партнер». Обсуждения различных вариантов с участниками рынка идут, но требуют дополнительного изучения, добавил он. В рабочей группе Белоусова представители «Сибура» не участвуют, сказал источник РБК в правительстве.

Но если выделение сырья для газохимии (этилена и СУГов) оставить на Ямале, а газохимические предприятия разместить, например, в Находке, то инвестор понесет двойные затраты, предупреждает источник, близкий к одному из участников рабочей группы под руководством Белоусова. К тому же потребуются «очень нестандартные решения» по транспортировке сырья с Ямала на заводы на Дальнем Востоке.

«Газпром» изучает различные варианты вывода углеводородов с ямальских месторождений, сообщили РБК в управлении информации компании, но не стали комментировать отношение к идее создания газохимического кластера.

«Группа «Совкомфлот» заинтересована в дальнейшем расширении портфеля долгосрочных контрактов на обслуживание крупных индустриальных проектов, в том числе связанных с перевозками груза в сложных климатических условиях, таких как Арктика», — сказал ее представитель. Он не стал уточнять, какой вариант размещения производства предпочтительней для «Совкомфлота» (на Ямале или Дальнем Востоке), но напомнил, что в Обской губе и Карском море компания участвует в обслуживании проектов «Новый порт» (оператор — «Газпром нефть») и «Ямал СПГ». Представители «Газпрома» и «Газпром нефти» не ответили на запросы РБК.

«Все компании предлагают свои варианты разработки ресурсов Ямала, основная задача — выработать максимально эффективный вариант монетизации углеводородных запасов с созданием наибольшей добавленной стоимости через более высокие переделы (более высокие уровни переработки запасов. — РБК)», — говорит источник в правительстве.

Почему проекты на Ямале могут быть слишком дорогими

Основная проблема для создания газохимического кластера полного цикла в Арктике — это сложный климат, проблема размещения большого количества рабочих и трудности с круглогодичной доставкой оборудования и материалов, замечает гендиректор Центра отраслевых исследований Андрей Костин.

По словам Костина, на Ямале нет таких же глубоководных портов, как на Дальнем Востоке, а возможность транспортировки грузов круглый год по Северному морскому пути пока не изучена. Кроме того, на полуострове дороже строить и содержать комплекс из-за климата. Гораздо дешевле и проще сделать это на Дальнем Востоке, а сырье транспортировать с Ямала, считает эксперт. «Даже при условии дороговизны постройки магистрального трубопровода, при наличии стабильного потребления сырья поставки быстро окупятся», — уверен он. Костин подчеркивает, что с Дальнего Востока также будет дешевле экспортировать конечную продукцию газохимии в страны Азии — основной потенциальный рынок сбыта.

И кластер полного цикла, и только завод для выделения сырья для газохимии на Ямале имеют право на существование, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. «Строительство завода в условиях Арктики несет больше операционных рисков из-за суровых климатических условий, но позволило бы сэкономить на логистике», — объясняет он. Но окончательное решение будет принято после подготовки проектной документации с финансовым обоснованием.