СМИ узнали о налоговых послаблениях для использующих Booking.com отелей

Отельеры смогут учитывать комиссию Booking.com и НДС за нее в качестве расходов или оформлять налоговый вычет

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Отельеры смогут учитывать комиссию Booking.com и НДС за нее в качестве расходов или оформлять налоговый вычет. Такие разъяснения дала Федеральная налоговая служба (ФНС) в ответ на обращение «Опоры России», пишет «Коммерсантъ».

Согласно ответу ФНС налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), могут использовать для подтверждения расходов документы, оформленные по обычаям делового оборота иностранного государства, если те прямо или косвенно подтверждают траты.

«Опора России» обратилась к ФНС с просьбой изменить систему налогообложения при работе с Booking.com. В письме говорилось, что отельеры ежемесячно платят сервису за совершенные через него бронирования комиссию в размере 15–35%, в которую включается НДС за эти услуги. До 2019 года система бронирования платила налог сама, однако со вступлением в силу закона, обязывающего иностранные компании платить НДС за услуги, оказанные российским налоговым резидентам, Booking.com стала включать средства в счет.

Из-за разницы в подходе к оформлению документов отельерам не удавалось убедить местные инспекции в осуществлении трат, указывает «Коммерсантъ». Booking.com предоставляет гостиницам стандартные голландские формы отчетности, переведенные на русский язык, а инспекторы требовали документы, оформленные по российским стандартам, пояснила в беседе с газетой президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина.