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СМИ узнали о налоговых послаблениях для использующих Booking.com отелей

Отельеры смогут учитывать комиссию Booking.com и НДС за нее в качестве расходов или оформлять налоговый вычет
Фото: Pascal Rossignol / Reuters
Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Отельеры смогут учитывать комиссию Booking.com и НДС за нее в качестве расходов или оформлять налоговый вычет. Такие разъяснения дала Федеральная налоговая служба (ФНС) в ответ на обращение «Опоры России», пишет «Коммерсантъ».

Согласно ответу ФНС налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), могут использовать для подтверждения расходов документы, оформленные по обычаям делового оборота иностранного государства, если те прямо или косвенно подтверждают траты.

«Опора России» обратилась к ФНС с просьбой изменить систему налогообложения при работе с Booking.com. В письме говорилось, что отельеры ежемесячно платят сервису за совершенные через него бронирования комиссию в размере 15–35%, в которую включается НДС за эти услуги. До 2019 года система бронирования платила налог сама, однако со вступлением в силу закона, обязывающего иностранные компании платить НДС за услуги, оказанные российским налоговым резидентам, Booking.com стала включать средства в счет.

Из-за разницы в подходе к оформлению документов отельерам не удавалось убедить местные инспекции в осуществлении трат, указывает «Коммерсантъ». Booking.com предоставляет гостиницам стандартные голландские формы отчетности, переведенные на русский язык, а инспекторы требовали документы, оформленные по российским стандартам, пояснила в беседе с газетой президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина.

Booking.com ответил на обвинения ФАС в злоупотреблении положением
Общество
Фото:Nicholas Hunt / Getty Images

По мнению Сафиной, средства размещения, работающие по УСН, могут учесть их в качестве расходов, что позволит уменьшить налоговую базу, которая рассчитывается по системе «доходы минус расходы». Юрист Forward Legal Федор Закабуня в беседе с газетой отметил, что разъяснения ФНС повышают шансы налогоплательщиков на положительное рассмотрение вопроса о правомерности вычетов по НДС и учета расходов для целей налога на прибыль, если возникнут недопонимания с территориальными надзорными органами.

В декабре Федеральная антимонопольная служба признала Booking.com виновным в нарушении законодательства. В ведомстве заявили, что сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях и хостелах. Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева сообщила, что Booking.com выдадут предписание, в котором потребуют исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете в отношении цен на услуги и условий, на которых они предоставляются.

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В Booking.com в ответ на обвинения ФАС заявили, что существующая ценовая политика «имеет важное значение для сохранения существующих условий по предоставлению сервисов и услуг партнерам и клиентам».

Автор
Анастасия Батманова
гостиничный бизнес Booking.com
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ФАС обвинила Booking.com в навязывании отелям невыгодных условий
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