Троценко решил заказать почти 30 судов для поставки угля по Севморпути

Как Троценко планирует создать арктический флот

«Северной звезде» принадлежит Сырадасайское месторождение угля, расположенное в Красноярском крае на полуострове Таймыр в 120 км к юго-востоку от поселка Диксон. Его запасы оцениваются в 5,7 млрд т. Компания планирует начать добычу угля в этом году (300 тыс. т) и к 2030 году довести ее до 10 млн т. Объем финансирования этого проекта превысит 45 млрд руб. до 2025 года, говорил губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с Троценко в ноябре 2020 года.

«У «Северной звезды» есть заинтересованность во фрахте судов дедвейтом 105-110 тыс. т ледового класса Arc 5 по контракту на перевозку (take or pay) или их аренду (time-charter)», — сказал Троценко. Компания, по его словам, не будет их заказывать сама, а рассчитывает найти партнера — профессионального перевозчика для выполнения этой задачи. В этой роли может быть «Совкомфлот». При этом, бизнесмен уточнил, что у этой компании сейчас нет флота для перевозки такого тоннажа, хотя она может его построить в эти сроки при договоренности о будущем контракте на перевозку.

В ответ на это представитель «Совкомфлота» сказал РБК, что компания готова рассматривать различные проекты, связанные с морской транспортировкой грузов в Арктической зоне при условии, что параметры этих проектов будут соответствовать утвержденной стратегии компании. Переговоры с «Северной звездой» он комментировать не стал.

«Северная звезда» до конца 2021 года планирует объявить конкурс, по результатам которого с победителем будет заключен контракт на перевозку с гарантиями оплаты. Сумму потенциального контракта Троценко не назвал. Уже к 2024 году компании потребуется десять судов ледового класса для вывоза 6,5 млн т угля по СМП в Нидерланды, Индию, Китай, Корею и Японию. Согласно презентации «Северной звезды», на которую ссылается Троценко (у РБК есть копия), спрос на таймырский уголь есть у индийской Somani Group, у международного трейдера Trafigura и у российской «Северстали». «Северсталь» потенциально заинтересована в закупке угля с Сырадасайского месторождения после начала добычи при условии, что качество сырья будет соответствовать потребностям компании, сказал представитель компании. РБК направил запросы Somani Group и Trafigura.

Сколько это будет стоить и где можно построить 28 судов

Согласно презентации «Северной звезды», стоимость каждого судна составит $50 млн или $1,4 млрд за 28 судов. Это выше цены судна такого класса на китайском рынке и ближе к стоимости в Европе, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. В Китае стоимость одного сухогруза такого класса находится в пределах $27-35 млн, а в Европе — как раз около $50 млн, добавляет он.

Глава консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев напоминает, что «Совкомфлот» готовится к новому контракту с «дочкой» НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2», которая строит его второй завод по производству 19,8 млн т сжиженного природного газа (СПГ) на Гыдане. В соответствии с этим контрактом под управление компании поступают 18 газовозов, строящиеся на судоверфи «Звезда» в Приморье и южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Этот флот еще надо обеспечить плавсоставом с опытом арктического судоходства в первую очередь, пояснил эксперт. По его словам, помимо «Совкомфлота» есть несколько компаний, заинтересованных в работе на круглогодичном длительном проекте и имеющих опыт перевозок угля в акватории СМП — например, это Nordic Bulk Carriers или Oldendorff Carriers GmbH & Co. РБК направил запросы в эти две компании.

«По сути, «Северная Звезда» идет по пути «Ямал СПГ» (первый завод НОВАТЭК, мощность которого составляет 16,5 млн т СПГ в год — РБК) с длинным фрахтом и адресным распоряжением правительства по допуску судов под иностранным флагом для вывоза сырья из акватории Севморпути», — отмечает Григорьев. Очевидно, что российские верфи будут не в в состоянии построить необходимое проекту количество судов заявленного дедвейта, указывает он. Но, как показывает опыт, построенные на иностранных верфях суда легко ставятся под российский флаг, заключил эксперт. Худалов предполагает, что эти суда могут быть построены в Китае или Южной Корее.