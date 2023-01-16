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Белоусов заявил об открытии для бизнеса космоса «по-настоящему»

России следует открыть рынок для частных инвестиций по примеру США, Европы и Китая, считают в «Роскосмосе»
Фото: Петр Гридин / ТАСС
Фото: Петр Гридин / ТАСС

Российскому бизнесу предоставят возможность помочь технологическим компаниям совершить прорыв в развитии космических технологий. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, его слова РБК передал представитель.

Комментарий Белоусова был дан в связи с подписанием соглашения о сотрудничестве между бизнесом и государством по дорожным картам высокотехнологичных направлений. Всего утверждено пять таких дорожных карт. Среди них, например, проект «Перспективные космические системы и сервисы» идея которого заключается в «формировании единого информационного пространства Российской Федерации» с помощью орбитальной группировки спутников. Разработкой малых спутников и сервисов в рамках этой дорожной карты совместно с «Роскосмосом» будет частный бизнес.

«Настало время по-настоящему открыть космос для российского частного бизнеса и помочь отечественным технологическим компаниям совершить прорыв в развитии космических технологий», — заявил он.

Белоусов уточнил, что в рамках соглашения был сформирован пул заинтересованных компаний, которые готовы разрабатывать, производить и эксплуатировать современные спутники.

По его словам, правительство будет оказывать этим компаниям нормативную, организационную и финансовую поддержку, тогда как «Роскосмос» предложит свои возможности для производства спутников и услуги их выведения на орбиту.

России следует открыть рынок для частных инвестиций по примеру США, Европы и Китая, счел глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «Основой для наращивания орбитальной группировки станут серийные производства, которые построит Роскосмос. Но мы должны следовать мировым трендам и открыть рынок для частных инвестиций по примеру США, Европы и Китая. Подписание этого соглашения — первый шаг в практической реализации наших планов», — заявил он.

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В период с 2023 по 2030 год планируется произвести и вывести на орбиту более 60 спутников дистанционного зондирования Земли и более 700 аппаратов спутниковой коммуникации.

В конце декабря 2022 года Борисов сообщил, что «Роскосмос» планирует привлекать инвестиции в проекты, в том числе на рынке облигаций.

Условия будут следующими: предельный объем — до 50 млрд руб., срок — 15–20 лет, выплата купонного дохода — каждый 181-й день. Стартовый выпуск облигаций планируется в 2023 году в размере 10 млрд руб.

Эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов, выпускающих спутники, предположительно, в Красноярске и Московской области.

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