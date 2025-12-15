 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

В ЕС анонсировали жесткие меры против «очень опасных» товаров из Китая

В 2024 году в ЕС поступило около 4,6 млрд небольших посылок, большая часть — из Китая. В некоторых были небезопасные игрушки и косметика. Еврокомиссар признал, что сейчас удается выявить лишь незначительную часть таких товаров

Евросоюз планирует усилить меры защиты потребителей от «очень опасных» товаров, которые продаются на онлайн-платформах, включая китайские Shein и Alibaba, заявил Financial Times еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт.

«Я очень обеспокоен объемом небезопасных товаров, поступающих в Европейский Союз. Я думаю, что мы должны лучше защищать граждан ЕС», — сказал Макграт, добавив, что власти также обязаны обеспечить равные условия для представителей европейского бизнеса.

По словам еврокомиссара, в 2024 году в ЕС поступило около 4,6 млрд дешевых посылок, около 90% из которых были отправлены из Китая. Чаще всего в них были игрушки и косметика.

Как заявил Макграт, «из года в год» власти стран сообщества обнаруживали в посылках небезопасные товары, некоторые из них могут «даже привести к гибели людей». Сотрудники таможенных и правоохранительных органов были перегружены, и, как признал Макграт, удалось выявить лишь незначительную часть таких товаров.

Еврокомиссар предлагает обновить правила защиты прав потребителей и усилить ответственность онлайн-платформ. Макграт отметил, что нынешняя система «не соответствует своему назначению», поскольку торговые площадки не несут ответственности за товары сторонних продавцов.

В ноябре Брюссель начал проверку Shein из-за подозрения в продаже секс-кукол, похожих на детей, это произошло после того, как власти Франции приостановили работу сайта в стране. Компания объявила о глобальном запрете на продажу этих товаров.

С 1 июля 2026 года в Евросоюзе введут пошлину в размере €3 на небольшие посылки, поступающие из стран за пределами объединения. К 2028 году в сообществе заработает общеевропейский центр отслеживания отправлений.

Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз Еврокомиссия посылки Китай

