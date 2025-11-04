 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Компания Shein запретила продажу секс-кукол после жалоб властей Франции

Международный ретейлер Shein объявил о глобальном запрете на продажу секс-кукол после того, как власти Франции обвинили платформу в размещении товаров, напоминающих детей, сообщает France 24.

Ранее французское ведомство по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) заявило, что на платформе Shein продавались куклы, похожие на детей, «вероятно, порнографического характера». После этого компания удалила соответствующие объявления и начала внутреннее расследование.

«Эти публикации размещали сторонние продавцы, но я беру на себя личную ответственность», — заявил глава Shein Дональд Тан.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр назвал подобные товары незаконными и пригрозил ограничить деятельность компании в стране, если продукция вновь появится в продаже.

Shein уточнила, что введенный запрет на продажу действует во всех странах мира. Компания создаст отдельную команду, которая будет контролировать размещение контента на платформе.

Французские власти также подали иски против AliExpress, Temu и Wish за размещение порнографических материалов без возрастных ограничений.

Еврокомиссия начала проверку AliExpress из-за поддельных лекарств
Экономика
Фото:Wang He / Getty Images

В июне районный суд Санкт-Петербурга признал часть материалов на платформе AliExpress запрещенными к распространению в России.

Поводом для иска прокуратуры, поданного в феврале, стали 13 фотографий в отзывах покупателей, где были изображены «лица в полупрозрачном нижнем белье». Экспертиза установила, что контент содержит недопустимую для несовершеннолетних информацию о «сексуальных отношениях».

В суде посчитали, что такие изображения «могут негативно влиять на развитие несовершеннолетних».

