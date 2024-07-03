Дерипаска заявил, что Россия сможет вернуть 2007 год через 12 лет

Бизнесмен назвал 2005, 2006, 2007 годы «экономикой мечты» и считает, что Россия сможет вернуться к ней через 12 лет, но путь этот будет тяжелым

Олег Дерипаска (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Бизнесмен Олег Дерипаска на Финансовом конгрессе Банка России заявил, что, по его мнению, Россия вновь сможет построить «экономику мечты» через 12 лет.

«Мы все видели, какой может быть экономика мечты — это 2005, 2006, 2007 годы. Да, это будет сложно, да, будет лет 12 этого тяжелого пути, после адаптации и всех остальных, так сказать, восстановлений», — заявил Дерипаска (цитата по «РИА Новости»). Одними из козырей экономики он назвал долговой рынок и рынок облигаций, который может вырасти как минимум в четыре раза, а также приватизацию. Для последней есть достаточно ресурсов, ведь сейчас 75% компаний принадлежит государству, считает бизнесмен.

В своем телеграм-канале Дерипаска написал, что перед конгрессом ЦБ «наткнулся на любопытные документы, в которых, по сути, многое и сейчас актуально для восстановления рыночной конкурентной экономики и декриминализации предпринимателей». К посту он прикрепил два документа. Один из них — тезисы к выступлению Германа Грефа на коллегии Министерства экономического развития на тему «Итоги деятельности Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации в 2005 году и задачи министерства на 2006 год». Греф, нынешний глава Сбербанка, в 2000–2007 годах был министром экономического развития. Второй документ — стенограмма совместного расширенного заседания коллегий Минфина и Минэкономразвития, опубликованная в марте 2004 года.

Греф, в частности, тогда отмечал, что последние несколько лет высокие темпы экономического роста обеспечивались за счет «ускоренного развития нефтегазодобывающего сектора, наличия недозагруженных промышленных мощностей и низкого реального курса рубля, который вкупе с невысокой платежеспособностью стимулировал спрос на продукцию российских предприятий», но теперь эти факторы больше «не могут обеспечивать столь высокие темпы роста российской экономики». Единственным путем наращивания экономического потенциала он называл повышение производительности труда и диверсификацию экономики. Глава Минэкономразвития также перечислял пять основополагающих элементов российской экономики: нефтегазовый сектор, сырьевые секторы (металлургия, химическая и лесная промышленность), машиностроение, сектор услуг и «инфраструктура экономики» (транспорт, связь, электроэнергетика).

В сентябре прошлого года Дерипаска в интервью РБК заявлял, что усиление роли государства в регулировании экономики после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов было «глубоко ошибочным выбором». «Все, что «гос», не может производить конкурентоспособный продукт, товар, услугу. Посмотрите на наш финансовый сектор. Сравните сегодняшние ставки и те ставки, которые были в 2005–2007 годах. Почти все текущие условия кабальные, у вас нет альтернативы. Мы лишились доступа, по понятным причинам, к развитым долговым рынкам. Свой развивается по принципу: бери меньше и плати гораздо больше. Посмотрите на услуги, которые продают госкомпании, продукты. Вы где-нибудь видели, чтобы там цены снижались, чтобы они были конкурентны?» — указывал он.