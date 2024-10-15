Здания-сталинки бывшего НИИ в Люберцах отдадут под застройку жильем

На месте бывшего Института горного дела в Люберцах появится жилье. Новым владельцем территории стала строительная компания «Брусника», который сможет возвести здесь около 190 тыс. кв. м недвижимости

Институт горного дела имени А. А. Скочинского (Фото: Артем Светлов / wikipedia.org)

Собрание акционеров девелопера «Брусника» одобрило сделки по приобретению АО «Национальный научный центр горного производства — Институт горного дела им. А.А. Скочинского» и АО «Институт обогащения твердого топлива», зарегистрированных на проспекте Октября в подмосковных Люберцах. Это следует из сообщения девелопера, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации 11 октября. Одобренные сделки по приобретению фирм были заключены структурой девелопера 23 сентября, следует из данных СПАРК.

На балансе двух компаний, согласно данным Росреестра, находятся земельные участки на проспекте Октября общей площадью около 10 га. «Брусника» действительно планирует застроить их, говорят два консультанта, работавших с компанией. Представитель девелопера от комментариев отказался. Так же поступили и в Nikoliers, которую участники рынка называют консультантом этой транзакции.

Институт горного дела им. А.А. Скочинского был создан в 1939 году для развития фундаментальных исследований в области добычи и переработки твёрдых полезных ископаемых. Долгое время его возглавлял российский ученый и академик АН СССР Александр Скочинский, чье имя впоследствии и было присвоено институту. Изначально научная организация базировалась в Москве, но во время Великой отечественной войны ее эвакуировали сначала в Казахстан, а затем в Екатеринбург. В 1945 году было принято решение о строительстве для института комплекса в Люберцах. К 1956 году здесь появился горный корпус, а спустя год — электромеханический корпус и главное здание. В них проводились различные исследования, была организована экспериментальная база, освоены методы моделирования и натурных испытаний. Сейчас этот комплекс больше не функционирует как научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт, а площади в нем предлагаются в аренду под склады, производство и офисы.

Чем известен покупатель «Брусника», по данным Единого ресурса застройщиков, сейчас занимает девятое место в списке крупнейших девелоперов России. В активной стройке у нее находится 1,3 млн кв. м в Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске и Московском регионе. На столичный рынок компания вышла в 2016 году, когда она приобрела проект в Видном в Подмосковье. Затем девелопер выкупил 28 га в Нахабине недалеко от Красногорска и 0,8 га на Ивовой улице на севере Москвы. А в конце 2021 года компания договорилась со структурой «Сбера» о реализации проекта на территории недостроенного торгового центра «Торжок» в Химках. В 2022 году у нее появился участок площадью 4,5 га между 1-м Иртышским проездом и Тагильской улицей. Тогда же она приобрела у MR Group участок 6,9 га, расположенный в Огородном проезде на севере Москвы. Основной владелец девелопера — бизнесмен Алексей Круковский. Консолидированная выручка компании за 2023 год составила 57,5 млрд руб., (рост на 59% год к году), чистая прибыль достигла 7,6 млрд руб.

Покупка площадки в Люберцах могла обойтись «Бруснике» в 1,2-1,4 млрд руб., подсчитал руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов оценивает сумму сделки примерно в 2 млрд руб. При условии, что территория не предусматривает присоединение смежных участков, общий объем жилой застройки может составить 180-190 тыс. кв. м, подсчитал он. По его словам, инвестиции в такой проект могут составить 15-16 млрд руб., выручка от продажи лотов — около 22-23 млрд руб. На данный момент участок расположен в «зоне обеспечения научной деятельности», поэтому новому владельцу придется пройти весь путь предпроектной подготовки, что, как правило, занимает достаточно длительный период, отмечает Шелковский.

Интерес к приобретению этого актива опрошенные РБК эксперты связывают с несколькими факторами. Участки в Люберцах дешевле, чем в столице, но в то же время этот город — один из ближайших к Москве населенных пунктов, говорит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Площадка находится недалеко от станции МЦД-3 «Панки», а ее площадь позволит реализовать полноценный жилой проект со всей необходимой инфраструктурой, указывает Виноградов. Комплекс расположен также рядом с Октябрьским проспектом и до него можно доехать на автомобиле, добавляет Сырцов. Но это же отражается и на экологической обстановке, оговаривается эксперт. Кроме того, чтобы привлечь семейных клиентов, девелоперу потребуется создать в проекте зеленую зону — в этом районе их не так много, отмечает он. «Брусника», как правило, создает качественный продукт в более высоком ценовом сегменте, и здесь может столкнуться с несоответствием цены и спроса объему застройки, рассуждает Виноградов.