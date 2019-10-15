Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским

Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским

Апелляционный суд Лондона подтвердил, что иск Приватбанка к бывшим владельцам на $2,5 млрд может рассматриваться по существу в британской юрисдикции. Он также постановил оставить в силе арест активов экс-руководителей банка

Фото: Белицкий Антон / ТАСС

Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

В нем поясняется, что в 2018 году Высокий суд Лондона отклонил жалобу банка на его экс-руководителей по причине некорректной юрисдикции и постановил отменить ранее наложенный всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова. Как указано в сообщении Приватбанка, апелляционный суд полностью отменил это решение и постановил, что иск может рассматриваться по существу в Англии.

Ответчики не смогут обжаловать это решение. Дата рассмотрения дела по существу будет определена судом должным образом.

Приватбанк, ранее принадлежавший Коломойскому (доля в 41,6%) и Боголюбову (33,2%), был национализирован в декабре 2016 года за символическую сумму в одну гривну. После национализации власти Украины назвали Приватбанк «финансовой пирамидой», в отношении его бывших владельцев позднее был подан иск по подозрению в незаконном выводе почти $2 млрд. С учетом издержек и процентов Приватбанк собирается взыскать с экс-руководителей около $3 млрд.