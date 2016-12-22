Управляющая активами Зиявудина Магомедова рассказала о допросах в МВД

Экс-глава «Суммы», управляющая активами арестованного Зиявудина Магомедова, Лейла Маммедзаде рассказала РБК о двух допросах в Следственном комитете МВД. По ее словам, с тех пор ее не привлекали к расследованию уголовного дела

Лейла Маммедзаде (Фото: Олег Яковлев / РБК)

30 марта, в день ареста владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда, одновременно по всей России прошло около ста задержаний, вызовов на разговор, арестов и допросов, в том числе занимавшей тогда пост гендиректора «Суммы» Лейлы Маммедзаде. Об этом она рассказала в интервью РБК.

По ее словам, ее задержали в «Кофемании» на Большой Никитской — во время деловой встречи — и оттуда отвезли в автозаке домой на обыск. «​Я пришла на встречу в «Кофеманию» вместе с коллегой. И тут он мне говорит: ничего себе! Я поворачиваюсь, а там толпа вооруженных людей в масках, один из них обратился ко мне: «Вы Маммедзаде? Вы задержаны». По дороге из «Кофемании» домой ее сопровождали десять сотрудников ФСБ в масках. «Думаю, мои соседи долго этого не забудут», — теперь шутит она.

Маммедзаде допрашивали в Следственном департаменте МВД два дня подряд — 30 и 31 марта. «У нас были интенсивные дискуссии, мы прошлись по всем эпизодам и в целом по деятельности «Суммы», — сказала она, подчеркнув, что следователи вели себя «очень профессионально и исключительно вежливо». Однако топ-менеджер не работала в «Сумме» в 2013–2015 годах, кода произошли события, в которых обвиняются братья Магомедовы. «Мне скрывать-то, собственно говоря, было нечего. Я представила все справки. Во время первого эпизода [уголовного дела] я вообще рожала ребенка в больнице, во время второго — была в декретном отпуске и т.д», — рассказала она.

После двух дней допросов ее отпустили и больше не вызывали на следственные действия. «У меня даже нет никакого статуса. Я дала показания, и меня больше никто не вызывал, я не нахожусь в розыске», — сообщила Маммедзаде. В апреле она ушла с поста гендиректора «Суммы», сосредоточившись на работе в крупнейших активах Зиявудина Магомедова — транспортной группе FESCO, Якутской топливно-энергетической компании (в обеих компаниях она возглавляет совет директоров) и Объединенной зерновой компании. Она также уже​ успела договориться о продаже «Транснефти» доли Магомедовых в крупнейшем портовом операторе НМТП за $750 млн.

Братьев Магомедовых подозревают в преступлении по ст. 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества или участие в нем). Им также вменяется несколько эпизодов мошенничества и растраты. Всего в деле семь эпизодов, в частности, по данным следствия, принадлежащий «Сумме» подрядчик «Глобалэлектросервис» похитил 650 млн руб. у Федеральной сетевой компании, а еще 1,15 млрд руб. структуры группы якобы незаконно получили при подготовке строительства к чемпионату мира стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде. По данным МВД, в общей сложности они похитили из федерального и региональных бюджетов 2,5 млрд руб. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии или даже пожизненное заключение. Магомедовы отвергают все обвинения.