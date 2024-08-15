Хельсинки сообщил о переговорах о продаже арены Тимченко и Ротенберга

Helsinki Hall принадлежит бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, в июне закончился срок добровольной продажи акций владеющей ею компании. Helsingin Sanomat писала, что арена находится на грани банкротства из-за долгов

Власти столицы Финляндии Хельсинки ведут переговоры о продаже арены Helsinki Hall (ранее Hartwall Arena), принадлежащей российским бизнесменам, сообщили «РИА Новости» в мэрии города. По данным газеты Helsingin Sanomat, арена принадлежит бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, об этом же пишет Yle.

«Что касается города, то переговоры [о продаже арены] уже начались», — сказал представитель городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что город предпринимает шаги для приобретения акций или имущества арены, необходимых для ее эксплуатации. Также власти намерены подготовиться и к другим шагам на случай, если сделку не удастся заключить в разумные сроки и разумными средствами, передает агентство.

Арена не используется с весны 2022 года после того, как Евросоюз ввел санкции против России. Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен в октябре 2022 года сообщил Yle о наличии нескольких желающих выкупить объект.

Однако, отмечал он, на тот момент городские власти не могли рассматривать продажу арены, поскольку ее владельцы оплатили аренду земли в соответствии с договором. Кроме того, для продажи потребовалось бы разрешение финского МИДа, который курирует систему международных санкций. Также на практике для проведения подобных сделок требуется получить согласие властей США из-за антироссийских санкций, пояснял Вартиайнен.

После того, как в декабре 2023 года был принят 12-й пакет санкций ЕС против России, владельцам арены было разрешено продать ее добровольно. Срок, установленный для добровольной продажи акций компании, владеющей ареной истек 30 июня. Комплекс принадлежит Arena Events Ltd.

Накануне издание сообщило, что Helsinki Hall оказалась на грани банкротства. По данным HS, ее долг одному только городу за аренду земли составляет более €100 тыс. Также у нее есть долги за отопление арены.

В июне мэрия Хельсинки сообщила, что направила владельцам арены предложение о покупке спортивно-концертного комплекса, однако не получила ответа.

Как писал РБК, российские бизнесмены приобрели Hartwall Arena в 2013 году. Формально арена принадлежит Arena Events Ltd, основными владельцами которой являются Ротенберг и Тимченко. Земля, на которой построен комплекс, принадлежит городу Хельсинки.

В ноябре 2022 года финские СМИ сообщали, что бизнесмены решили продать стадион. Временный поверенный в делах Тимченко в Финляндии Кай Паананен подтверждал, что те дали разрешение на продажу, и отмечал, что «ведутся активные переговоры». Но тогда никто так и не назвал возможного нового основного владельца арены.

Helsinki Hall была построена в 1997 году. Ее максимальная вместимость — 13,5 тыс. человек.