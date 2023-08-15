Суд вынес приговор по делу о разливе топлива в Норильске

Четыре сотрудника ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля», где в 2020-м произошла крупная авария с разливом топлива, получили от одного года до полутора лет исправительных работ. Их освободили от наказания по истечении срока давности

Фото с места ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Суд в Норильске признал виновными по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) и ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов) четырех фигурантов дела о крупном разливе дизельного топлива на одной из норильских ТЭЦ в 2020 году.

Директор ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, заместитель главного инженера по эксплуатации Юрий Кузнецов и начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин по ст. 246 получили от одного года до полутора лет исправительных работ в удержанием 10% из зарплаты. По ст. 217 УК все обвиняемые были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

«Смирнов П.С., Степанов А.Ю., Кузнецов Ю.И. и Старостин В.В. небрежно отнеслись к выполнению возложенных на них обязанностям по эксплуатации опасного производственного объекта — резервуара № 5, в котором хранилось дизельное топливо, что привело к его разрушению и разгерметизации, с последующим истечением из резервуара № 5 дизельного топлива в количестве 21 163,3 т в окружающую среду», — говорится в сообщении суда.

Все обвиняемые были задержаны и арестованы в июне 2020 года, однако позже им изменили меру пресечения домашним арестом.

Авария в Норильске произошла в мае 2020 года: на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» из разгерметизированного хранилища вылилось более 21 тыс. т дизельного топлива, бóльшая часть которого попала в близлежащие реки. Общая площадь загрязнения нефтепродуктами составила 180 тыс. кв. м. Причиной разлива топлива в НТЭК назвали проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты.

Ростехнадзор по итогам проведенного расследования сделал вывод, что причины аварии — недостатки при конструировании свайного основании резервуара, а также дефекты при его строительстве и изношенность оборудования. Ведомство выявило также нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности в 2018 году.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб., суд обязал НТЭК выплатить 146 млрд руб., что стало рекордной компенсацией за вред, причиненный природе.

Год спустя, в августе 2021-го, в Росприроднадзоре заявили, что нефтепродукты все еще попадают в воду из почвы после аварии. Работы по рекультивации почвы завершились в прошлом сентябре.