АвтоВАЗ возобновил производство Niva Travel
С 15 августа АвтоВАЗ начал сборку внедорожника Niva Travel 2022 модельного года. Об этом говорится в сообщении предприятия.
«Мы продолжаем следовать намеченному плану по возобновлению производства нашего модельного ряда. Параллельно ведется работа и по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей», — сказал президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.
В базовое оснащение машины 2022 модельного года входят:
- усилитель руля;
- передние электростеклоподъемники;
- электропривод и обогрев наружных зеркал;
- система ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации;
- регулировка рулевой колонки по высоте;
- светодиодные задние фонари.
Кроме того, на автомобиль устанавливается стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок с аудиоподготовкой.
Пресс-служба завода заверила, что цена и комплектации Niva Travel 2022 модельного года будут объявлены дополнительно.
АвтоВАЗ объявил о приостановке производства 3 марта и устанавливал после этого режим простоя несколько раз в течение весны. Тогда завод объяснил изменение графика работы «продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов». Также предприятие ранее сообщало, что с 6 июня переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Такой режим установят для работников заводов АвтоВАЗа в Ижевске и Тольятти, он будет действовать три месяца и коснется всех сотрудников предприятия.
8 июня предприятие объявило, что после длительного простоя возобновляет сборку Lada Granta Classic в «импортонезависимой» комплектации — без ABS и подушек безопасности.
«После значительной паузы АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей. Обеспечение занятости коллектива автозавода — это одна из первоочередных задач для нас. И, конечно, мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих», — сказал тогда Соколов.
15 августа компания объявила, что сотрудники автосборочного комплекса АвтоВАЗа перешли на пятидневный режим работы, который продлится до 28 августа, а с 29 августа по 27 ноября предусмотрен шестидневный режим работы.