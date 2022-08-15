«Ъ» узнал о продаже на Wildberries обуви нового владельца Reebok в России

Турецкий холдинг FLO Retailing, который приобрел бизнес американской компании Reebok в России, будет продавать продукцию своих брендов на маркетплейсах Wildberries и Ozon, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Газета указывает, что с Wildberries ретейлер уже договорился: по словам представителя маркетплейса, в продаже появятся более 200 наименований (спортивная и повседневная обувь со средним чеком от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.) брендов Garamond, Miss F, Lumberjack и др. При поиске на сайте Wildberries уже появляются бренды с такими названиями, среди предлагаемых позиций — мужская и женская обувь.

В Ozon тоже сообщили, что с осени у них станут доступны к заказу товары марок FLO Retailing. С самим ретейлером «Коммерсантъ» не смог связаться.

В мае источники «Коммерсанта» сообщили, что FLO Retailing приобрел российское подразделение компании Reebok, которая до этого приостановила работу в стране. Один из собеседников газеты рассказал, что турецкому ретейлеру достались более 100 точек продаж Reebok, которые новый владелец намерен переименовать.



На сайте FLO Retailing говорится, что компания была основана в начале 1960-х Ахметом Зийланом — он производил обувь на заказ. С 1985 года компания занимается производством спортивной обуви, в частности, она владеет одним из популярных в этой нише в Турции брендом «Kinetix» (появился в 1989 году). Компании также принадлежит бренд тапочек Polaris (1994 год), итальянский Lumberjack (приобрела его в 2012 году), немецкий Reno (с 2016 года) и др. На сайте ретейлера к заказу также доступна продукция Nike, Adidas, Puma.

В Турции у FLO Retailing есть своя обувная фабрика и более 400 магазинов, еще около 50 находятся за рубежом. Компания экспортирует свою продукцию почти в 20 стран, среди которых есть европейские, азиатские и африканские государства.