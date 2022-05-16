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«Коммерсантъ» назвал нового владельца российского бизнеса Reebok

Более 100 магазинов Reebok получил турецкий холдинг FLO Retailing. По оценке экспертов, стоимость сети составляет около 1,5 млрд руб.; сумма сделки при этом могла составить 500 млн руб., допускают они
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российское подразделение компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok, приостановившее работу в стране, приобрел турецкий холдинг FLO Retailing, который развивает бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, близкого к FLO, сделка закрыта, турецкой компании досталось более 100 точек продаж Reebok. Он сообщил также, что новый владелец собирается переименовать магазины, сохранив бренд Reebok.

Reebok с 2006 года принадлежал немецкой Adidas; в марте компания продала бренд американской Authentic Brands Group (ABG) за €2,1 млрд. На сайте ABG отмечается, что с 20 марта она приостановила деятельность в России из-за военной операции на Украине.

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Фото:Frank Hoermann / Sven Simon / ТАСС

В России Reebok контролируется через ООО «Адидас», чья выручка в прошлом году, по данным СПАРК, составила 55,6 млрд руб. По данным сервиса 2ГИС, в крупных городах страны работает более сотни монобрендовых магазинов Reebok.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость сети - 1,5 млрд руб., при этом сумма сделки могла составить не более 500 млн руб., полагает он. Бурмистров отмечает, что «активы в России продать сейчас крайне сложно». Эксперт не исключил, что сделка по продаже российского бизнеса структурировалась на условиях передачи бизнеса в управление с отложенными во времени платежами.

 Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс предположила, что FLO может использовать приобретенные торговые объекты Reebok для развития своих мультибрендовых магазинов. Компания в 2021 году сообщала, что собрается выйти на российский рынок и представить на нем ключевые бренды обуви из своего портфеля.

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На прошлой неделе газета Yeni Shafak написала, что FLO подписал соглашение о сотрудничестве с Reebok. В соответствии с контрактом турецкая компания будет разрабатывать, производить и распространять продукцию Reebok в 12 странах.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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