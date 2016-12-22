Росрыболовство откроет сеть государственных рыбных магазинов

Росрыболовство вернулось к идее создать в России рыбные магазины с доступными ценами. На базе подведомственного ФГУП ведомство надеется возродить государственные рыбные магазины. Десять лет назад это сделать не удалось

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» создаст в России сеть рыбных магазинов «по доступным ценам», говорится в сообщении на сайте предприятия. Магазины позволят «стабилизировать цены на рынке», уверены в компании.

У «Нацрыбресурса» уже есть один социальный рыбный магазин: в конце 2017 года на территории Калининградского морского рыбного порта открылся магазин «Портовый», в нем продается продукция, поступающая напрямую от рыбаков, минуя посредников.

Что такое «Нацрыбресурс» ФГУП «Нацрыбресус» был создан в 1999 году по распоряжению правительства и подведомственно Росрыболовству. Принадлежащие «Нацрыбресурсу» два траулера с пропиской в Мурманске и Находке осуществляют промысел рыбы в исключительной экономической зоне России, продукция поставляется на внутренний рынок. Выручка ФГУПа по РСБУ в 2016 году, по данным базы СПАРК, — 612,9 млн руб., чистая прибыль — 8,6 млн руб. Данных за 2017 год еще нет.

Общее название для магазинов новой сети сейчас обсуждается, уточнила представитель Росрыболовства Представитель Росрыболовства Ксения Тимакова. Первый магазин планируется открыть в августе-сентябре в Мурманске. До конца года запланировано открытие еще двух магазинов каждый площадью около 200 кв. м во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Цены будут примерно на 20% ниже, чем в среднем в рознице, обещает Тимакова. По ее словам, решение о дальнейшем развитии сети будет приниматься по результатам оценки деятельности первых магазинов, их востребованности у населения.

Мечта об «Океане»

Вопрос о высокой стоимости российской рыбы неоднократно поднимался в последние годы. На высокие цены на рыбу жаловался в декабре прошлого года Владимиру Путину в ходе пресс-конференции директор Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб. «Сейчас курица стоит 100 рублей, а треска — 300 рублей. Чего мы издеваемся над людьми?», — спрашивал он президента. На стоимости рыбы сказывается большая цепочка посредников от рыбака до прилавка, неоднократно указывал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В высоких ценах на рыбу виноваты «мошенники и жулики», «которые контролируют переход рыбы от причала до прилавка», заявлял и руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Попытку создать специализированные рыбные магазины Росрыболовство предпринимало еще в прошлом десятилетии. В 2009 году ведомство подготовило концепцию создания такой сети, в рамках которой планировалось открыть в Москве, Петербурге, Астрахани и Нижнем Новгороде 15 магазинов «Океан», а к 2012 году их число планировали довести до 250. Инвестиции в открытие одного стандартного магазина площадью 180 кв. м. Росрыбыловство тогда оценивало в 6,3 млн руб., писали «Ведомости».

Концепцию «Океана» тоже разрабатывал «Нацрыбресурс»: сеть хотели создать без участия федеральных ретейлеров, чтобы не допустить взимания с поставщиков платы за вход в сеть и других платежей. Но самостоятельно реализовать проект не удалось, и впоследствии им занялась X5 Retail Group, управляющая сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». В 2013-м внутри «Перекрестка» открылись первые «магазины в магазине» под вывеской «Новый океан»: в них продавалась только рыба и морепродукты. Сейчас в отчетности X5 упоминается только, что компания владеет собственной торговой маркой «Новый океан», но об открытых магазинах информации нет.

Создаваемые «Нацрыбресурсом» магазины не совсем корректно сравнивать с проектами крупных сетевых ретейлеров, считает Тимакова. Магазин в Калининграде и те, которые будут открыты в других портовых городах, являются самостоятельным, социально-ориентированным проектом, поясняет представитель Росрыболовства.