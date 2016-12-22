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«Аэрофлот» выкупит акции у отказавшихся признать сделку по покупке МС-21
Бизнес, 10:39
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«Аэрофлот» выкупит акции у отказавшихся признать сделку по покупке МС-21
Компания «Аэрофлот» объявила о намерении выкупить свои ценные бумаги у тех акционеров, кто отказался признать контракт о приобретении 50 новых самолетов МС-21 у «Ростеха». Сумма выкупа превысит 7 млрд руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Компания «Аэрофлот» предъявит требование о выкупе своих ценных бумаг акционерам, которые во время годового собрания в конце июня отказались признать сделку по приобретению компанией российских пассажирских самолетов МС-21-300 или не принимали участия в голосовании. Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота», поступившем в РБК.

«Всего будет выкуплено 47 817 796 акций на общую сумму 7 039 735 927,12 руб., пропорционально заявленным акционерами требованиям», — сообщает компания.

Такое решение было принято на внеочередном заседании совета директоров компании, которое состоялось 14 августа в форме заочного голосования.

Следующее внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот» состоится 23 октября в офисном комплексе компании «Мелькисарово». Оно начнется в 10:00 мск.

Контракт о лизинге 50 новых самолетов МС-21-300 был подписан «Аэрофлотом» и «Ростехом» 1 февраля. Поставщиком выступит дочернее предприятие «Ростеха» лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис». Сумма контракта оценивалась в $5 млрд.

Ожидается, что первый среднемагистральный МС-21 поступит в парк компании в 2020 году, последний — в 2026-м. Срок аренды новых пассажирских лайнеров составит 12 лет с возможностью продления. «Аэрофлот» планирует использовать их как на внутренних, так и на международных линиях.

Что такое МС-21

МС-21-300 — ближне-​среднемагистральный узкофюзеляжный самолет вместимостью 163–211 мест в зависимости от комплектации. Его длина — 36,8–42,2 м, размах крыла — 35,9 м, высота — 11,5 м, ширина фюзеляжа — 4,06 м (при ширине салона 3,81 м).

Максимальная дальность полета в зависимости от компоновки — 6–6,4 тыс. км. Разработкой и производством МС-21 занимается корпорация «Иркут», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Запуск серийного производства намечен на 2019 год. Общий объем инвестиций в программу, по данным на 2016 год, превышает 100 млрд руб.

Авторы: Наталья Демченко, Василий Маринин.
Теги: МС-21 , «Аэрофлот» , акции
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