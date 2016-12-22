Фонд Минца предложил банку «Траст» урегулировать спор на 12,6 млрд руб.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Будущее», входящий в одноименную финансовую группу предпринимателя Бориса Минца, направил банку «Траст» предложение об урегулировании спора на 12,6 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда. Представитель банка «Траст» заявил, что ему о предложении НПФ «Будущее» ничего не известно. Судебное заседание было отложено до 5 октября в связи с удовлетворением ходатайства истца об истребовании новых доказательств.

В пресс-службе НПФ «Будущее» РБК сообщили, что фонд готовит предложение ответчику об урегулировании спора и планирует направить его в ближайшее время. «В данный момент обсуждаются условия предложения, поэтому дополнительных деталей мы дать не готовы», — заявили в пресс-службе.

Фонд подал иск к банку в конце октября 2017 года о возмещении убытков на 12,6 млрд руб. В заявлении истца указывалось, что за несколько дней перед санацией ФК «Открытие» (в нем 4,1% принадлежали НПФ «Будущее») «Траст» выкупил его акции у НПФ РГС (4,97% банка), НПФ электроэнергетики (4,86%) и НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (2,99%).

После этого под контроль «Траста» и аффилированных с ним лиц перешли 75% акций «Открытия», в связи с чем банк, как подчеркивает истец, должен был сделать оферту миноритариям о выкупе акций, но не сделал этого. После того как в «Открытие» ввели временную администрацию, капитал банка был уменьшен до 1 руб., а «Будущее» потеряло 12,6 млрд. В декабре 2017 года Центробанк признал право НПФ «Будущее» на оферту от «Траста» на выкуп акций «Открытия».