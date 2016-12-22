ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,83 63,01 EUR Нал. 73,93 73,05 USD Бирж. 63,46 +0,06 EUR Бирж. 73,46 +0,05 USD ЦБ. 63,14 +0,58 EUR ЦБ. 73,42 +0,31 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7371,11 -212,39 IMOEX 2292,57 -0,11% RTSI 1138,01 -0,26% Brent 73,34 -0,23% DJIA 25326,16 -0,03% Nasdaq 7802,69 +1,24%
Фонд Минца предложил банку «Траст» урегулировать спор на 12,6 млрд руб.
Лента новостей
Средний сын Дональда Трампа сообщил об угрозах ему и его семье 13:09, Политика ФСБ задержала троих сотрудников «Крымэнерго» по подозрению во взятках 13:08, Общество В Москве умер трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев 12:52, Общество Чайка потребовал проверить отказы по делам о нарушениях в системе ФСИН 12:50, Общество Медведев назначил Мутко главой комиссии по казачеству 12:50, Политика Михаилу Бабичу предложили пост спецпредставителя президента в Белоруссии 12:44, Политика Санкций будет больше: рублю предсказали скорое падение 12:42, Quote Минфин направит на закупки валюты рекордные 383,2 млрд руб. 12:39, Экономика Новый плагин от Coinbase позволит онлайн-магазинам принимать криптовалюты 12:38, Крипто Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 12:36, РБК и Сбербанк Deutsche Bank признал неспособность собрать данные о клиентах в России 12:31, Финансы В Москве зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе 12:26, Общество В июле сфера услуг в России оживилась благодаря ЧМ-2018 12:25, Экономика Рособрнадзор лишил аккредитации три негосударственных вуза 12:14, Общество ПФР за полгода выдал россиянам сертификаты на маткапитал на 137 млрд руб. 12:11, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 12:09, Партнерский материал Погибший в Африке Орхан Джемаль понимал арабский 12:06, Политика Девять жизней: тест-драйв Mercedes-AMG C 63 S 12:03, Авто IAAF отстранила от соревнований российского чемпиона мира 12:01, Спорт Структура Дерипаски предложила арендовать участок для майнинга 11:58, Технологии и медиа В Ростове-на-Дону загорелся ангар рядом с заводом «Ростсельмаш» 11:52, Общество Посольство рассказало о готовности отправки тел убитых в ЦАР журналистов 11:49, Общество Как проходил первый Парижский автосалон в 1898 году 11:48, РБК и Renault Как низко упадет цена биткоина: монета подешевела еще на 4% 11:36, Крипто Фонд Минца предложил банку «Траст» урегулировать спор на 12,6 млрд руб. 11:35, Бизнес WSJ рассказала о работающих в России вопреки санкциям ООН северокорейцах 11:29, Политика Число погибших при пожаре в Сочи увеличилось до десяти 11:21, Общество ЦБ аннулировал лицензию у столичного банка 11:11, Финансы
Фонд Минца предложил банку «Траст» урегулировать спор на 12,6 млрд руб.
Бизнес, 11:35
0
Фонд Минца предложил банку «Траст» урегулировать спор на 12,6 млрд руб.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Будущее», входящий в одноименную финансовую группу предпринимателя Бориса Минца, направил банку «Траст» предложение об урегулировании спора на 12,6 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда. Представитель банка «Траст» заявил, что ему о предложении НПФ «Будущее» ничего не известно. Судебное заседание было отложено до 5 октября в связи с удовлетворением ходатайства истца об истребовании новых доказательств.

В пресс-службе НПФ «Будущее» РБК сообщили, что фонд готовит предложение ответчику об урегулировании спора и планирует направить его в ближайшее время. «В данный момент обсуждаются условия предложения, поэтому дополнительных деталей мы дать не готовы», — заявили в пресс-службе.

Фонд подал иск к банку в конце октября 2017 года о возмещении убытков на 12,6 млрд руб. В заявлении истца указывалось, что за несколько дней перед санацией ФК «Открытие» (в нем 4,1% принадлежали НПФ «Будущее») «Траст» выкупил его акции у НПФ РГС (4,97% банка), НПФ электроэнергетики (4,86%) и НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (2,99%).

Три НПФ Бориса Минца подали иск к финансирующей его бизнес компании
Финансы

После этого под контроль «Траста» и аффилированных с ним лиц перешли 75% акций «Открытия», в связи с чем банк, как подчеркивает истец, должен был сделать оферту миноритариям о выкупе акций, но не сделал этого. После того как в «Открытие» ввели временную администрацию, капитал банка был уменьшен до 1 руб., а «Будущее» потеряло 12,6 млрд. В декабре 2017 года Центробанк признал право НПФ «Будущее» на оферту от «Траста» на выкуп акций «Открытия».

Теги: Борис Минц , НПФ «Будущее» , «Траст» , Банки
Главное
Deutsche Bank признал неспособность собрать данные о клиентах в России Финансы
Материалы по теме
Фонды Минца подали иск к «Промсвязькапиталу» Ананьева на 3,9 млрд руб. Бизнес
ЦБ назвал нецелесообразным размещение фондами Минца 12,5 млрд руб. в ПСБ Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter