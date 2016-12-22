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Fix Price оказалась одним из крупнейших импортеров игрушек в России
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Fix Price оказалась одним из крупнейших импортеров игрушек в России
Бизнес, 17:20
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Fix Price оказалась одним из крупнейших импортеров игрушек в России
Россияне не отказались от покупок детских товаров в кризис, но спрос сместился в экономсегмент. В результате в 2017 году сеть Fix Price впервые вошла в тройку крупнейших импортеров, уступив лишь «Детскому миру» и «Глории Джинс»
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

По итогам 11 месяцев 2017 года, ООО «Бэст Прайс» (головная компания сети Fix Price) заняло третье место по объему поставок детских товаров в Россию в натуральном выражении — 7,6 тыс. т. В стоимостном — $36,5 млн — такой объем ставит компанию на седьмое место среди крупнейших поставщиков. Такие результаты следуют из данных Федеральной таможенной службы, с которыми ознакомился РБК.

Всего за отчетный период в Россию было ввезено 209,9 тыс. т детских товаров на общую сумму $2,496 млрд (за аналогичный период 2016-го — 178,11 тыс. т на $2,088 млрд). В структуре импорта основную долю — 58% — занимают игрушки и 32% — детская одежда и обувь. В числе крупнейших поставщиков ПАО «Детский мир» (компания ввезла 15,5 тыс. т детских товаров на $182,9 млн), ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» (12,1 тыс. т, $212,5 млн), ООО «Рич Фэмили» (5,6 тыс. т, $36,1 млн), ООО «Лего» (4,8 тыс. т, $131,2 млн) и ООО «Хасбро Раша» (3,5 тыс. т, $82,1 млн). ​

Как уточнил источник РБК, знакомый с таможенной статистикой, за весь 2017 год динамика закупки игрушек изменилась несильно — ее пик традиционно приходится на осень, перед началом новогодних продаж, а в декабре уже поступают небольшие объемы. Также собеседник РБК уточнил, что в 2016 году «Бэст Прайс» в число крупнейших поставщиков не входила, поскольку «компания только в прошлом году начала наращивать долю категории игрушек в своих магазинах».

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Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов не стал комментировать статистику ФТС, но отметил, что компания не предпринимала «специальных действий для развития категории игрушек». «Растет бизнес, и если смотреть на категории товаров — они растут прямо пропорционально росту бизнеса, просто в какой-то момент за счет эффекта масштаба мы стали попадать в число крупных импортеров», — сказал он РБК. С каждым годом компания растет на 20–30%, что происходит как благодаря органическому росту за счет увеличения числа магазинов, так и за счет внутренних резервов, таких как повышение спроса, отметил Кирсанов.

«Сама категория игрушек — конечно, хорошая категория, безусловно, спрос есть, и, так как у нас немного сменилась стратегия бизнеса (теперь в рознице у компании не одна, а четыре фиксированные цены), в категории «игрушки» произошли изменения ассортимента», — добавил он.

Чем известна Fix Price

Первые магазины Fix Price появились в 2007 году. Основатели сети — бывшие совладельцы сети «Копейка» Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. Первоначальная концепция проекта — продажа всех товаров по одной фиксированной цене: до 2016 года она составляла 30 руб., затем выросла до 50 руб. Сейчас в магазине представлены товары ценовых категорий 50, 55, 77 и 99 руб. В структуре ассортимента магазина 30% занимают продовольственные товары, на косметику и бытовую химию приходится 16%, на непродовольственные товары — 54%. По собственным данным, сегодня сеть насчитывает 2740 магазинов с учетом франчайзинговых.

В 2016 году Дмитрий Кирсанов рассказывал РБК, что к 2020 году компания рассчитывает увеличить число торговых точек до 5–6 тыс. По данным СПАРК, выручка ООО «Бэст Прайс» в 2017 году — 80,83 млрд руб. (в 2016-м — 58,2 млрд руб.), прибыль — 5,43 млрд руб. (годом ранее — 2,086 млрд руб.).

В конце 2016 года стало известно, что Ломакин и Хачатрян вышли из проекта. «Новые инвесторы — один из фондов прямых инвестиций, группа инвесторов из Прибалтики и топ-менеджмент сети, в том числе Кирсанов», — писали «Ведомости» со ссылкой на представителя Хачатряна. В числе новых инвесторов источники СМИ называли структуры «ВТБ Капитала». В марте 2018-го «Коммерсантъ» сообщил о намерении новых владельцев провести IPO или частное размещение. Бенефициары головной компании сети — Meridian Management Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, — не раскрываются.

Дешевое детское

Период 2016–2017 годов запомнится на российском рынке детских товаров снижением динамики продаж на фоне замедления темпов рождаемости и падения покупательной способности населения, следует из исследования GfK «Детский ритейл 2017. Рынок и потребитель». Но, хотя в 2017 году реальные доходы населения продолжили падение, с февраля потребительские настроения постепенно начали восстанавливаться. Рост индекса потребительских настроений GfK к началу четвертого квартала вырос до 107 пунктов, что компания связывает с тем, что люди устали бояться кризиса, стали воспринимать ситуацию как новую норму и в результате в сегменте детских товаров наметилось восстановление спроса. Согласно презентации Fix Price, импорт обеспечивает 40% ассортимента магазина. Среди покупателей Fix Price 67% — это замужние женщины с одним-двумя детьми и уровнем дохода 10–30 тыс. руб. в месяц.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В начале третьего квартала 2017 года оборот сегмента детских товаров вырос на 3,8% в стоимостном выражении, хотя этот результат не смог компенсировать недополученного в предыдущие месяцы. По данным всероссийского опроса GfK, только каждый десятый россиянин при ухудшении финансовой ситуации откажется от покупки товаров для детей и игрушек, к середине 2017 года доля таких людей снизилась с 13% в первом квартале 2017-го до 11% во втором. Тем не менее из-за падения располагаемых доходов потребитель находится в поиске возможностей сэкономить при покупке детских товаров, эта экономия достигается главным образом за счет переключения на более дешевый ценовой сегмент, в том числе на частные марки и товары, бывшие в употреблении.

В структуре FMCG индустрия детских товаров занимает 4,2% в денежном выражении, согласно данным Nielsen. Наибольший вклад в развитие индустрии в денежном выражении вносит категория молока для детей, которая активно развивается за счет крупных производителей. Аналитики также отметили, что в целом на детских категориях россияне не экономят, поэтому в долгосрочной перспективе можно ожидать, что индустрия продолжит развиваться. Способствовать спросу будет привлекательная цена, упор на здоровые товары и уникальность предложений, считают в Nielsen.

«Безусловно, кризис ударил по рынку детских товаров и игрушек, поэтому очень многие ключевые игроки расширили ассортимент за счет бюджетных категорий, — отмечает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. — Сейчас игрушка стоимостью выше 500 руб. уже относится к премиальному сегменту, поэтому ниша товаров экономсегмента стала достаточно привлекательной, и Fix Price сумела воспользоваться этой ситуацией». По ее словам, на это есть три основные причины: во-первых, большой поток клиентов перешел из среднего ценового сегмента на экономное потребление, во-вторых, произошло структурирование рынка из-за ослабления одного из лидеров продаж игр и игрушек — компании «Бегемот», нишу которого Fix Price сейчас активно занимает. Третья причина — это модель, которую компания применила к работе с ассортиментом, а именно его сменяемость и поиск занимательных игрушек в ключевых сегментах позволила в короткие сроки стать очень значимым игроком на рынке игр и игрушек.

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«Они осознают эти перспективы, поэтому можно ожидать от Fix Price еще более решительных действий по расширению этой категории, может, даже запуска какого-то специализированного направления, связанного с розничной продажей игр и игрушек», — заключила эксперт.

В «Детском мире» не стали комментировать статистику ФТС. Начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир» Надежда Киселева лишь отметила, что «заключение прямых контрактов с зарубежными и российскими производителями позволяет решать задачи по оптимизации закупочных цен, эффективному управлению ассортиментом, повышению контроля качества товаров». «В результате увеличивается маржинальность и выручка, показатель service level растет за счет бесперебойных поставок», — отмечает она. По словам Киселевой, в 2017 году компания значительно продвинулась по части прямых поставок игрушек: их доля выросла с 1% в 2016-м до 6% в 2017 году. «Это положительно повлияло на рентабельность в категории игрушек, которая сопоставима с рентабельностью наших собственных торговых марок за тот же период», — добавила она.

Автор: Ольга Дубравицкая.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: детские игрушки , Fix Price
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