«Россети» обсудят присоединение к дочерней ФСК «ЕЭС»

Этот вопрос будет поднят на заседании в сентябре. В 2020 году сообщалось о возможном переходе, наоборот, ФСК «ЕЭС» под контроль главы «Россетей»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК «ЕЭС») может присоединить к себе материнскую компанию «Россети», сообщает последняя.

Это следует из повестки собрания акционеров, которое пройдет 16 сентября. Там будет обсуждаться вопрос о «реорганизации публичного акционерного общества «Российские сети» в форме присоединения к публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Цена выкупа у несогласных с реорганизацией «Россетей» акционеров составит 0,6058 руб. за обычную акцию и 1,273 руб. — за привилегированную.

12 июля гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин встретился с президентом Владимиром Путиным. Последний на встрече отметил, что для России компания — системообразующая в своей отрасли. Рюмин доложил о результатах 2021 года и подготовке к будущему осенне-зимнему периоду. Об обсуждении на встрече сделки ни на сайте Кремля, ни на сайте «Россетей» не сообщается.

«Россети» — оператор электросетей в России и одна из крупнейших таких компаний в мире. «Россети ФСК «ЕЭС» занимается передачей электроэнергии по Единой национальной электрической сети России. «Россетям» принадлежит более 80% акций «Россети ФСК «ЕЭС». В свою очередь, контролирующий акционер «Россетей» (88,04%) — государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Ценные бумаги компании обращаются на Мосбирже.

В 2020 году «Коммерсантъ» писал, что тогдашний глава «Россетей» Павел Ливинский может получить полный управленческий контроль над ФСК. Источники издания сообщали, что Ливинский просил Путина провести консолидацию ФСК на базе «Россетей», а президент поставил на письме визу «согласен». Сообщалось, что о консолидации объявят в течение двух-трех месяцев, но этого так и не произошло. В январе 2021 года Ливинский досрочно ушел с поста главы «Россетей».