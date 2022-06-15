Костин рассказал об «оставшихся не у дел» инвестбанкирах
Банк ВТБ рассчитывает на возможность развития бизнеса в будущем, поэтому специалисты по сложным финансовым операциям остаются в штате, их не сокращают. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава ВТБ Андрей Костин.
«Мы все-таки рассчитываем на развитие. В минувшие годы мы очень активно привлекали специалистов, причем не только в IT, но и в традиционные банковские направления. Мы и сегодня видим возможности для роста, расширения банка, это потребует специалистов. По состоянию на май 2022 года у нас открыто около 1,5 тыс. вакансий по всей стране», — сказал Костин.
Он уточнил, что сам «притормаживает» вопросы, связанные с сокращением персонала банка.
«Понятно, например, что ограничения, введенные на деятельность ВТБ в иностранной валюте, оставили специалистов по сложным финансовым операциям не у дел. Мы были российским лидером в размещении ценных бумаг за рубежом, практически ни одно размещение корпоративных бумаг за границей не обходилось без ВТБ. <...> Сегодня объем внутренних размещений пока не позволяет говорить о каком-то большом спросе, а западные рынки закрыты. Но специалистов по этим направлениям я придерживаю, потому что уверен, найдется другая площадка, появятся новые структуры, которые возьмут на себя такие операции, и мы этих людей отпустим туда», — сказал он.
Костин заверил, что сокращений в банке не было. При этом он допустил, что на каком-то этапе придется «рационализировать использование трудовых ресурсов».
Вопрос, на который отвечал Костин, касался будущего объединения ВТБ с банком «Открытие», поскольку такое слияние может привести к сокращению дублирующихся функций и увольнениям. Однако Костин ответил, что по его мнению, «бизнес будет развиваться».
«Радует, что очень много компаний приходит и людей с неплохими проектами по импортозамещению. Раньше нас душил импорт, а сейчас нет, как произошло в нашем сельском хозяйстве. Желающих вложить свои средства при поддержке банков и проектов для этих инвестиций сейчас достаточно много», — заверил глава
В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России поддержал предложение о консолидации банков РНКБ, «Открытия» и ВТБ. «Что касается консолидации банков, мы поддержали это решение, исходя из следующего: мы готовили «Открытие» к продаже в рынок, работали с потенциальными инвесторами, кстати, они были», — сказала Набиуллина.
«Но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок. И понимаем, что мы как регулятор банковский не можем долго быть собственником банка. В этих условиях, на наш взгляд, это разумное решение», — продолжила глава ЦБ.
Иное мнение высказал в письме министру финансов Антону Силуанову предправления «Открытия» Михаил Задорнов. Он считает, что присоединение банка «Открытие» к ВТБ не позволит достичь целей по повышению капитальной устойчивости и эффективности банковского сектора, а также имеет «ряд существенных минусов».