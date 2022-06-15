Костин рассказал об «оставшихся не у дел» инвестбанкирах

В ВТБ не было сокращений, потому что для специалистов по сложным финансовым операциям в будущем будет много работы, уверен глава банка Андрей Костин. «Найдется другая площадка», несмотря на закрытие западных рынков, считает он

Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Банк ВТБ рассчитывает на возможность развития бизнеса в будущем, поэтому специалисты по сложным финансовым операциям остаются в штате, их не сокращают. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

«Мы все-таки рассчитываем на развитие. В минувшие годы мы очень активно привлекали специалистов, причем не только в IT, но и в традиционные банковские направления. Мы и сегодня видим возможности для роста, расширения банка, это потребует специалистов. По состоянию на май 2022 года у нас открыто около 1,5 тыс. вакансий по всей стране», — сказал Костин.

Он уточнил, что сам «притормаживает» вопросы, связанные с сокращением персонала банка.

«Понятно, например, что ограничения, введенные на деятельность ВТБ в иностранной валюте, оставили специалистов по сложным финансовым операциям не у дел. Мы были российским лидером в размещении ценных бумаг за рубежом, практически ни одно размещение корпоративных бумаг за границей не обходилось без ВТБ. <...> Сегодня объем внутренних размещений пока не позволяет говорить о каком-то большом спросе, а западные рынки закрыты. Но специалистов по этим направлениям я придерживаю, потому что уверен, найдется другая площадка, появятся новые структуры, которые возьмут на себя такие операции, и мы этих людей отпустим туда», — сказал он.

Костин заверил, что сокращений в банке не было. При этом он допустил, что на каком-то этапе придется «рационализировать использование трудовых ресурсов».

Вопрос, на который отвечал Костин, касался будущего объединения ВТБ с банком «Открытие», поскольку такое слияние может привести к сокращению дублирующихся функций и увольнениям. Однако Костин ответил, что по его мнению, «бизнес будет развиваться».

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«Но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок. И понимаем, что мы как регулятор банковский не можем долго быть собственником банка. В этих условиях, на наш взгляд, это разумное решение», — продолжила глава ЦБ.

Иное мнение высказал в письме министру финансов Антону Силуанову предправления «Открытия» Михаил Задорнов. Он считает, что присоединение банка «Открытие» к ВТБ не позволит достичь целей по повышению капитальной устойчивости и эффективности банковского сектора, а также имеет «ряд существенных минусов».