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WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

Российской компании задолжали частные турецкие импортеры, нарушившие контрактное условие «бери-или-плати». По информации газеты, они выбрали менее 15% согласованных объемов покупки
Газпром GAZP ₽194,2 -1,29% Купить
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Газета отмечает, что эти компании по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня, что привело к столь крупной задолженности перед «Газпромом». Турецкие импортеры выбрали менее 15% общего контрактного объема 10 млрд куб. м, утверждают источники.

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Фото: Czarek Sokolowski / AP

По данным издания, в настоящее время турецкая сторона ведет переговоры с «Газпромом», чтобы уладить создавшуюся ситуацию без судебных разбирательств.

В пресс-службе «Газпром экспорта» отказались прокомментировать РБК эту информацию.

WSJ полагает, что проблема с задолженностью может усилить опасения по поводу способности Турции пролонгировать свои крупные внешние финансовые обязательства. «Существует риск, что эта [ситуация] добавит напряженности отношениям Анкары и Москвы, которые стремились расширить торговые связи в последние годы», — отмечается в публикации.

Один из собеседников газеты считает, что ситуация с задолженностью на $2 млрд может стать поводом для длительных переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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У «Газпрома» действует несколько контрактов на поставку газа в Турцию: два контракта с государственной компанией BOTAS на поставку в общей сложности 20 млрд куб. м газа в год, которые истекают в конце 2021-го и в конце 2025 года, а также несколько соглашений с частными турецкими импортерами газа. Турция платит самую высокую цену за российский газ среди основных клиентов «Газпрома», поскольку контракты с BOTAS и другими турецкими фирмами, по данным Argus Media, все еще целиком привязаны к стоимости нефти (в отличие от большинства экспортных контрактов «Газпрома», где введена привязка к рыночным котировкам собственно природного газа). Индексация контрактных цен на газ в зависимости от цен на нефть в последние годы обеспечивала более высокую стоимость, чем индексация по рыночным котировкам газа. Кроме того, в турецких контрактах «Газпрома» есть условие «бери-или-плати» (take-or-pay), которое обязывает покупателя в любом случае оплачивать минимальные фиксированные объемы газа по контракту, даже если фактические закупки намного меньше, как, например, в 2020 году.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Турция, «Газпром», поставки газа, задолженность
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