WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

Российской компании задолжали частные турецкие импортеры, нарушившие контрактное условие «бери-или-плати». По информации газеты, они выбрали менее 15% согласованных объемов покупки

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Газета отмечает, что эти компании по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня, что привело к столь крупной задолженности перед «Газпромом». Турецкие импортеры выбрали менее 15% общего контрактного объема 10 млрд куб. м, утверждают источники.

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома» Бизнес

По данным издания, в настоящее время турецкая сторона ведет переговоры с «Газпромом», чтобы уладить создавшуюся ситуацию без судебных разбирательств.

В пресс-службе «Газпром экспорта» отказались прокомментировать РБК эту информацию.