WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд
Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Газета отмечает, что эти компании по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня, что привело к столь крупной задолженности перед «Газпромом». Турецкие импортеры выбрали менее 15% общего контрактного объема 10 млрд куб. м, утверждают источники.
По данным издания, в настоящее время турецкая сторона ведет переговоры с «Газпромом», чтобы уладить создавшуюся ситуацию без судебных разбирательств.
В пресс-службе «Газпром экспорта» отказались прокомментировать РБК эту информацию.