Финский лесопромышленный концерн Metsä Group продал весь бизнес в России
Финский лесопромышленный концерн Metsä Group продал все свои российские активы группе компаний «Вологодские лесопромышленники» (ВЛП), сообщается на сайте компании.
Холдингу перешли четыре дочерние компании Metsä Group: ООО «Мется Свирь», ООО «Мется Форест Санкт-Петербург», ООО «Мется Форест Подпорожье» и ООО «Мется Борд Рус», расположенные в Ленинградской области. Стороны договорились не разглашать цену сделки.
В 2003–2017 годах Metsä Group владела миноритарным пакетом акций «Вологодских лесопромышленников».
«В 2022 году Metsä Group прекратила свою деятельность в России, включая деятельность лесопильного завода «Мется Свирь», заготовку древесины и продажу картона. В результате завершенной сделки Metsä Group больше не владеет активами в России», — говорится в сообщении.
В ВЛП уточнили, что соглашение о приобретении российских активов Metsä Group было подписано в Санкт-Петербурге. Сделка одобрена правительственной комиссией и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
«Мы не сомневаемся, что уважаемый финский концерн принял верное решение, учитывая наши давние партнерские отношения, многолетнюю репутацию, высокую культуру и эффективность предприятий «Вологодских лесопромышленников», — отметил председатель совета директоров ВЛП Александр Чуркин.
В группе считают, что приобретение активов Metsä Group позволит, в частности, увеличить производство высококачественных сухих пиломатериалов до 900 тыс. куб. м в год, а также нарастить сырьевую базу на 500 тыс. куб. м расчетной лесосеки в год. Всего на предприятиях работали 270 человек.
«Вологодские лесопромышленники» осуществляют хозяйственную деятельность в Вологодской, Новгородской, Архангельской и Костромской областях, имеют лесозаготовительные и лесопильные заводы. Совместно с Череповецким фанерно-мебельный комбинатом также владеют предприятиями ООО «Вохтогалесдрев», ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», ООО «Плитвуд». Для заготовки древесины предприятиям группы переданы в долгосрочную аренду лесные участки общей площадью более 1,5 млн га и расчетной лесосекой 3,8 млн куб. м.
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