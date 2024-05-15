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Бизнес ,  
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Финский лесопромышленный концерн Metsä Group продал весь бизнес в России

Финский лесопромышленный концерн Metsä Group продал все свои активы в России
Все активы Metsä Group в Ленинградской области выкупила группа компаний «Вологодские лесопромышленники». Metsä Group прекратила свою деятельность в России в 2022 году
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Финский лесопромышленный концерн Metsä Group продал все свои российские активы группе компаний «Вологодские лесопромышленники» (ВЛП), сообщается на сайте компании.

Холдингу перешли четыре дочерние компании Metsä Group: ООО «Мется Свирь», ООО «Мется Форест Санкт-Петербург», ООО «Мется Форест Подпорожье» и ООО «Мется Борд Рус», расположенные в Ленинградской области. Стороны договорились не разглашать цену сделки.

В 2003–2017 годах Metsä Group владела миноритарным пакетом акций «Вологодских лесопромышленников».

«В 2022 году Metsä Group прекратила свою деятельность в России, включая деятельность лесопильного завода «Мется Свирь», заготовку древесины и продажу картона. В результате завершенной сделки Metsä Group больше не владеет активами в России», — говорится в сообщении.

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Фото:Reuters / Andrew Burton

В ВЛП уточнили, что соглашение о приобретении российских активов Metsä Group было подписано в Санкт-Петербурге. Сделка одобрена правительственной комиссией и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

«Мы не сомневаемся, что уважаемый финский концерн принял верное решение, учитывая наши давние партнерские отношения, многолетнюю репутацию, высокую культуру и эффективность предприятий «Вологодских лесопромышленников», — отметил председатель совета директоров ВЛП Александр Чуркин.

В группе считают, что приобретение активов Metsä Group позволит, в частности, увеличить производство высококачественных сухих пиломатериалов до 900 тыс. куб. м в год, а также нарастить сырьевую базу на 500 тыс. куб. м расчетной лесосеки в год. Всего на предприятиях работали 270 человек.

«Вологодские лесопромышленники» осуществляют хозяйственную деятельность в Вологодской, Новгородской, Архангельской и Костромской областях, имеют лесозаготовительные и лесопильные заводы. Совместно с Череповецким фанерно-мебельный комбинатом также владеют предприятиями ООО «Вохтогалесдрев», ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», ООО «Плитвуд». Для заготовки древесины предприятиям группы переданы в долгосрочную аренду лесные участки общей площадью более 1,5 млн га и расчетной лесосекой 3,8 млн куб. м.

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Теги
Елена Чернышова
лесопромышленники продажа активов

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

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