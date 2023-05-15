ФНС не подтвердила арест счетов модного дома Юдашкина

Информацию об аресте счетов модного дома Валентина Юдашкина опровергли и в компании, заявив, что оба бутика в Москве продолжают работать

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Федеральная налоговая служба не подтвердила приостановку операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с дизайнером Валентином Юдашкиным, информацию сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Из данных СПАРК следовало, что у ООО «Дом моды Юдашкина» по состоянию на 15 мая были «действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам» на основании неуплаты налогов и непредоставления налоговой декларации. Телеграм-канал Mash написал, что у компании имеются многомиллионные долги; по его данным, два года назад на балансе ООО «висели» 118 млн руб.

Пресс-секретарь организации Полина Шаво назвала ложной информацию об аресте счетов и заявила, что оба бутика — на Кутузовском проспекте и в Вознесенском переулке — работают штатно.

ООО «Дом моды Юдашкина», производящее верхнюю одежду, было зарегистрировано в 2001 году. Его головная компания — ОАО «Валентин Юдашкин групп».

Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России, а также мужской и женской футбольных сборных страны. Модельер имеет звания заслуженного деятеля искусств и народного художника России. Он умер 2 мая на 60-м году жизни. Последние годы Юдашкин лечился от онкологического заболевания.