ФНС арестовала часть счетов модного дома Валентина Юдашкина
Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала счета модного дома дизайнера Валентина Юдашкина, умершего 2 мая, следует из данных СПАРК.
Согласно информации, по состоянию на 15 мая у компании «имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам». Отмечается, что операции по счетам были приостановлены на основании неуплаты налогов и непредоставления налоговой декларации.
По данным телеграм-канала Mash, причиной блокировки счетов стали долги на миллионы рублей. Также отмечается, что компания не предоставила отчет за 2022 год. «Налоговики подготовили все необходимое, наведались в Дом моды и арестовали счета компании», — отмечается в сообщении.
Пресс-секретарь модного дома Юдашкина Полина Шаво заявила РБК, что информация про арест счетов ложная.
«Дом моды Валентина Юдашкина продолжает работу в штатном режиме, оба бутика, на Кутузовском проспекте и в Вознесенском переулке, работают также без изменений», — заявила она.
РБК направил запрос в пресс-службу ФНС России.
Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Его похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище. Проститься с модельером пришли певица Алла Пугачева и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России и мужской и женской футбольных сборных страны. Он имел звания заслуженного деятеля искусств и народного художника России, а также был награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени.