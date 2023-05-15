ФНС арестовала часть счетов модного дома Валентина Юдашкина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ Политика, 16:26
Итоги первого тура выборов в Турции. Инфографика Политика, 16:21
БКС запустил первый в России ПИФ с выплатами на брокерский счет Пресс-релиз, 16:19
Мантуров заявил о плане продлить параллельный импорт еще на год Экономика, 16:18
Кудерметова вышла в четвертьфинал на втором турнире WTA-1000 подряд Спорт, 16:16
В Грузии оценили прибыль от возобновления авиасообщения с Россией Бизнес, 16:02
Туроператоры заявили о кратном росте бронирований туров в Европу Общество, 15:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Хакеры украли $15 млн в криптовалютах через поддельный сайт криптобиржи Крипто, 15:56
Мужа Блиновской обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег Общество, 15:49
В Турции официально объявили, что Эрдоган не выиграл в первом туре Политика, 15:47
Как выглядит место пожара у магазина в Москве. Видео Общество, 15:43
Москалькова сообщила о 32 уголовных делах из-за пыток военных на Украине Политика, 15:43
Вузам рекомендовали не пускать на занятия студентов с симптомами кори Общество, 15:41
Bloomberg узнал о первом за годы визите крупной делегации России в Китай Экономика, 15:40
Бизнес ,  
0 

ФНС арестовала часть счетов модного дома Валентина Юдашкина

Некоторые счета модного дома Валентина Юдашкина оказались под арестом ФНС
ФНС приостановила операции по счетам модного дома из-за неуплаты налогов, следует из данных СПАРК. В Доме моды Юдашкина заявили, что информация про арест счетов ложная и компания продолжает работу
Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала счета модного дома дизайнера Валентина Юдашкина, умершего 2 мая, следует из данных СПАРК.

Согласно информации, по состоянию на 15 мая у компании «имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам». Отмечается, что операции по счетам были приостановлены на основании неуплаты налогов и непредоставления налоговой декларации.

По данным телеграм-канала Mash, причиной блокировки счетов стали долги на миллионы рублей. Также отмечается, что компания не предоставила отчет за 2022 год. «Налоговики подготовили все необходимое, наведались в Дом моды и арестовали счета компании», — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь модного дома Юдашкина Полина Шаво заявила РБК, что информация про арест счетов ложная.

«Дом моды Валентина Юдашкина продолжает работу в штатном режиме, оба бутика, на Кутузовском проспекте и в Вознесенском переулке, работают также без изменений», — заявила она.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС России.

Читайте на РБК Pro
Криптовалюту могут признать ценной бумагой. Каковы риски
Tinder-сюрприз: почему приложение для знакомств теряет пользователей
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Стресс резко ускоряет старение. Как это исправить

Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Его похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище. Проститься с модельером пришли певица Алла Пугачева и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России и мужской и женской футбольных сборных страны. Он имел звания заслуженного деятеля искусств и народного художника России, а также был награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
При участии
Анастасия Серова
Валентин Юдашкин ФНС счета модный дом
Материалы по теме
Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище
Общество
Кто пришел проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Фоторепортаж
Общество
Церемония прощания с Валентином Юдашкиным
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter