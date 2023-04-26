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Великобритания заблокировала сделку Microsoft и Activision на $69 млрд

Великобритания заблокировала сделку Microsoft с Activision Blizzard на $69 млрд
Microsoft объявила о решении купить Activision Blizzard за $69 млрд в январе 2022 года. Британский антимонопольный регулятор заблокировал сделку, посчитав, что она навредит рынку облачного гейминга и разнообразию выбора игроков
Activision Blizzard ATVI $77,21 -11,25% Купить
Microsoft MSFT $297,7 -0,83% Купить
Фото: Ariana Ruiz / Global Look Press
Фото: Ariana Ruiz / Global Look Press

Антимонопольный регулятор Великобритании (CMA) заблокировал сделку Microsoft по покупке разработчика игр Activision Blizzard за $69 млрд. В своем финальном отчете CMA ведомство указало, что сделка навредит рынку облачного гейминга и разнообразию выбора для игроков, передает Reuters.

«Microsoft занимает сильную позицию в сфере облачных игровых сервисов, и имеющиеся у CMA доказательства показывают, что Microsoft сочтет коммерчески выгодным делать игры Activision эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса», — пояснил регулятор.

В Microsoft заявили, что разочарованы решением и подадут апелляцию. В компании считают, что вывод CMA основан на ошибочном понимании игрового рынка.

Activision поможет Microsoft оспорить решение. Компания заявила, что блокировка сделки лишь показывает Великобританию как «неблагоприятное место для ведения бизнеса».

Reuters отмечает, что решение было неожиданным для Microsoft, поскольку CMA еще в прошлом месяце отказалась от своих опасений по поводу влияния сделки на рынок консолей, где ведущим игроком является Sоny. New York Post накануне сообщила, что Microsoft готовится к закрытию сделки.

После решения CMA акции Activision на торгах в США падали более чем на 10%. В то же время бумаги Microsoft подорожали на 7,73% и достигли $296,7 за штуку.

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Microsoft — владелец Windows и одной из крупнейших игровых платформ Xbox — 18 января 2022 года объявила о решении купить студию Activision Blizzard, которой принадлежат права на самые известные игровые франшизы Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch, Hearthstone и Candy Crush.

Антимонопольные регуляторы из США и Великобритании сразу скептически отнеслись к «сделке века». Sony, основной конкурент Microsoft на игровом рынке, распространила заявление, что покупка такого крупного издателя навредит конкуренции на рынке.

CMA инициировало расследования из-за подозрений, что Microsoft сделает одну из крупнейших франшиз Activision Blizzard Call of Duty (CoD) эксклюзивной для своих игровых платформ. Таким образом, компания могла бы получить серьезную выгоду. Однако мартовский анализ CMA показал, что не выиграет от эксклюзивности. Кроме того, Microsoft заявила, что планирует и дальше выпускать CoD на платформе своего конкурента Sony PlayStation.

В начале марта Reuters сообщил, что Microsoft прилагает большие усилия, чтобы получить одобрение сделки от Еврокомиссии. Компания может предложить лицензирование переходящих под ее контроль проектов для конкурентов, чтобы избавиться от претензий антимонопольных органов. Microsoft должна получить единогласное одобрение почти в 20 странах мира, включая Японию, Китай, Австралию, Южную Корею.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Microsoft Activision Blizzard Великобритания антимонопольный орган покупка запрет
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