АЛРОСА назвал кандидата на пост гендиректора

Действующий глава АЛРОСА Сергей Иванов, чей контракт истекает в 2025 году, попал под санкции США сразу же после начала спецоперации на Украине. Набсовет рассмотрит на его место кандидатуру гендиректора одной из «дочек» компании

Павел Маринычев (Фото: АЛРОСА)

Наблюдательный совет крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА рассмотрит кандидатуру Павла Маринычева на должность ее гендиректора — председателя правления. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Действующий гендиректор Сергей Иванов, который возглавляет АЛРОСА с 2017 года, планирует покинуть этот пост. Решение о назначении Маринычева будет вынесено на заседание наблюдательного совета в ближайшее время, уточнили в компании.

Маринычев с 2016 года возглавляет дочернюю компанию АЛРОСА «Алмазы Анабара».

Его назначение «в наилучшей степени отвечает стоящим перед компанией вызовам, учитывая его большой опыт работы в области производства и профессиональные знания специфики горнодобывающей отрасли, исключительную личную эффективность и высокий управленческий потенциал», говорится в сообщении.

В компании также заявили, что при смене руководства ей важно сохранить результаты «от принятых на протяжении шести лет стратегических решений».

В минувшем феврале источники РБК сообщили, что кандидатом на пост гендиректора АЛРОСА стал замминистра финансов Алексей Моисеев, который почти пять лет (с июня 2018 года) входит в наблюдательный совет компании.

В прошлом декабре источники РБК говорили, что Иванов, возглавляющий АЛРОСА с марта 2017 года, решил уйти в отставку до истечения срока трудового контракта (заканчивается весной 2025-го). Тогда собеседник в окружении топ-менеджера уточнял, что тот может перейти в одну из структур, связанных с Volga Group Геннадия Тимченко, в качестве партнера одного из проектов. В Volga Group это не комментируют.

В первый день спецоперации, 24 февраля прошлого года, Минфин США ввел санкции против Иванова как сына спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Американские власти объясняли это тем, что считают его отца «ближайшим союзником Путина», а также тем, что Иванов-старший был главой администрации президента, вице-премьером и министром обороны. Впоследствии в отношении главы АЛРОСА ввели санкции Канада, Австралия и Великобритания.

В начале марта прошлого года американский Минфин включил в санкционный список АЛРОСА вместе с другими российскими госкомпаниями, запретив им привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США. В апреле управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкции против компании: новые ограничения предусматривали блокировку активов.

После этого Иванов попросил набсовет снизить ему зарплату в два раза. «Это была его личная инициатива, остальных сотрудников она не касается», — сказал представитель компании. АЛРОСА предложила клиентам оплачивать алмазы в евро и других валютах, а не в долларах, а затем приостановила публикацию данных о ежемесячных продажах. Но на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым в конце прошлого года глава компании говорил, что та работает в штатном режиме и не планирует сокращать производственные планы и социальные обязательства.