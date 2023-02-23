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Замминистра финансов стал кандидатом на пост главы АЛРОСА

Замглавы Минфина Алексею Моисееву предложили должность гендиректора АЛРОСА
Замглавы Минфина Алексей Моисеев стал кандидатом на пост гендиректора компании АЛРОСА, рассказали источники РБК. Ее нынешний руководитель Сергей Иванов, год назад попавший под санкции США, решил перейти в частный бизнес
АЛРОСА ALRS ₽59,84 -0,07% Купить
Алексей Моисеев
Алексей Моисеев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Замминистра финансов Алексей Моисеев, который почти пять лет (с июня 2018 года) входит в наблюдательный совет крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА (ALRS), стал кандидатом на пост ее гендиректора. Об этом РБК рассказал федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к руководству компании.

В декабре 2022 года источники РБК говорили, что Сергей Иванов, возглавляющий АЛРОСА с марта 2017 года, решил уйти в отставку до истечения срока трудового контракта (заканчивается весной 2025 года). Тогда собеседник в окружении топ-менеджера уточнял, что он может перейти в одну из структур, связанных с Volga Group Геннадия Тимченко, в качестве партнера в одном из проектов. В Volga Group это не комментируют.

«С.С. Иванов находится на рабочем месте и в ежедневном режиме занимается операционными вопросами группы компаний», — сообщили РБК в пресс-службе АЛРОСА в среду, 22 февраля, в ответ на вопрос о смене гендиректора.

АЛРОСА добывает четверть всех алмазов в мире. В 2021 году ее выручка выросла на 50%, до 332 млрд руб., благодаря росту объемов продаж алмазов на 42% и цен на 13%. Чистая прибыль компании увеличилась в 2,8 раза, составив 91,3 млрд руб. Результаты за 2022 год компания решила не публиковать. Росимуществу принадлежит 33% акций АЛРОСА, правительству Якутии — 25% плюс одна акция, еще 8% — у якутских улусов. Оставшиеся 34% торгуются на бирже.

Пресс-служба Минфина (его глава Антон Силуанов является председателем набсовета АЛРОСА) и сам Моисеев отказались от комментариев. Представитель администрации главы Якутии также не стал комментировать вопрос о смене гендиректора компании. РБК направил запрос в пресс-службу федерального правительства.

Что предшествовало готовящимся перестановкам

В марте 2020 года набсовет АЛРОСА переизбрал Иванова на должность гендиректора — председателя правления сроком на пять лет. «Несмотря на непростую ситуацию, которую мы наблюдаем на алмазно-бриллиантовом рынке, АЛРОСА сохранила лидирующие позиции в мире по объему добычи алмазов, уверенно повышает производственную эффективность и качество управления, укрепила репутацию и доверие со стороны партнеров, акционеров и инвесторов», — говорил тогда Силуанов.

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Иванов тогда называл среди задач компании на ближайшую перспективу — повышать «адаптивность» к стремительно меняющимся реалиям, сохранять устойчивость бизнеса, несмотря на «макроэкономическую нестабильность», и продолжать работать над ростом эффективности производства и сбыта. Но уже в середине 2021 года он собирался покинуть компанию, чтобы перейти в частный бизнес, и готовил себе смену для обеспечения преемственности, рассказывал РБК источник, близкий к руководству АЛРОСА. Однако после начала специальной военной операции России на Украине и введения западных санкций эти планы были отложены.

В первый день спецоперации, 24 февраля 2022 года, Минфин США ввел санкции против Иванова, который является сыном спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Американские власти объясняли это тем, что считают его отца «ближайшим союзником Путина», а также тем, что Иванов-старший работал главой администрации президента, вице-премьером и министром обороны. Впоследствии в отношении главы АЛРОСА ввели санкции Канада, Австралия и Великобритания.

В начале марта 2022 года американский Минфин включил в санкционный список и АЛРОСА вместе с другими российскими госкомпаниями, запретив им привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США. В апреле Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкции против компании — новые ограничения предусматривали блокировку активов. После этого Иванов попросил набсовет снизить ему зарплату в два раза. «Это была его личная инициатива, остальных сотрудников она не касается», — говорил представитель компании. АЛРОСА предложила клиентам оплачивать алмазы в евро и других валютах, а не в долларах, а затем приостановила публикацию данных о ежемесячных продажах. Но на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым в конце прошлого года глава компании говорил, что она работает в штатном режиме и не планирует сокращать производственные планы и социальные обязательства.

В конце 2022-го обсуждалось, что смена гендиректора может произойти до конца первого квартала 2023 года, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании. Но, по его словам, процесс «затормозился» и никаких корпоративных действий не производится. Он предполагает, что теперь перестановки могут произойти на годовом собрании акционеров, которое обычно проходит в июне.

Что известно про Алексея Моисеева

Алексею Моисееву в марте исполняется 50 лет, он окончил Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «мировая экономика», учился в магистратуре Университета Рочестера (США). До прихода на госслужбу строил карьеру аналитика в крупных инвестбанках. В 1998–2001 годах работал в департаменте операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью в отделении французского BNP Paribas в Лондоне. Затем девять лет работал в «Ренессанс Капитале», а с 2010 года стал начальником управления макроэкономического анализа в «ВТБ Капитале».

В 2012 году Моисеев, как и ряд других аналитиков ВТБ, перешел на госслужбу, став замминистра финансов. В министерстве на протяжении десяти лет он курирует финансовый рынок, а также департамент госрегулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней. В марте 2018 года он был выдвинут в совет директоров АЛРОСА вместо экс-директора департамента Минфина Сергея Барсукова, который незадолго до того перешел на работу в эту алмазодобывающую компанию. Будет лучше, если после отставки Сергея Иванова компанию возглавит человек, который хорошо знаком с внутренними процессами, как Алексей Моисеев, а не кандидат со стороны, поясняет логику выбора кандидата источник РБК, близкий к руководству АЛРОСА.

Сам Моисеев заявлял в интервью РБК в сентябре 2022 года, что российской экономике больше не нужны расчеты и накопления в долларах: «Доллар однозначно стал токсичной валютой, вне всяких сомнений, как, впрочем, и евро. Я считаю, что он не нужен. Я поддерживаю тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. Собственно, это и невозможно. Даже если говорим про неподсанкционных лиц, это абсолютно бессмысленно». Чуть позже, выступая на сессии «Бриллианты как инвестиционный инструмент» на Московском финансовом форуме, он сказал, что значительную долю сбережений частных инвесторов в наличной иностранной валюте можно будет заменить на «инвестбриллианты», так как в сложившихся сейчас условиях держать их менее рискованно, чем наличную иностранную валюту. Бриллианты «занимают гораздо меньше места», а АЛРОСА готова обеспечить клиентам их сохранность, что важно с учетом дефицита на рынке банковских ячеек, подчеркивал чиновник.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
При участии
Екатерина Виноградова
АЛРОСА Сергей Иванов Минфин санкции отставка алмазы Алексей Моисеев
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