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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Бизнес ,  
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Сергей Иванов уйдет с поста главы АЛРОСА

Сергей Иванов уйдет с поста гендиректора — председателя правления крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА, рассказали источники РБК. По их словам, решение топ-менеджера связано с переходом в частный бизнес
АЛРОСА ALRS ₽64,76 -0,35% Купить
Сергей Иванов
Сергей Иванов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Сергей Иванов, возглавляющий крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию АЛРОСА с марта 2017 года, решил уйти в отставку до истечения срока трудового контракта. Об этом РБК рассказал источник в окружении топ-менеджера и подтвердил собеседник в правительстве Якутии.

Об обсуждении ухода Иванова с поста главы АЛРОСА говорит и источник, близкий к алмазодобывающей компании. По его словам, к работе топ-менеджера не было претензий. «Порядочный интеллигентный руководитель, это его личное решение, связанное с намерением работать в частном бизнесе», — говорит он.

Первым о готовящейся отставке сообщил Telegram-канал Brief. По его данным, новым местом работы Иванова может стать инвестиционная группа Volga Group Геннадия Тимченко (крупный совладелец НОВАТЭКа и «Сибура»). Источник в окружении топ-менеджера сказал РБК, что он может перейти в одну из структур, связанных с Volga Group, в качестве партнера в одном из проектов. Представители АЛРОСА и Volga Group отказались от комментариев.

АЛРОСА добывает четверть всех алмазов в мире. В 2021 году ее выручка выросла на 50%, до 332 млрд руб., благодаря росту объемов продаж алмазов на 42% и росту индекса цен на 13%. Чистая прибыль компании увеличилась в 2,8 раза, составив 91,3 млрд руб. Росимуществу принадлежит 33% акций АЛРОСА, Якутии — 25% плюс одна акция, еще 8% — у якутских улусов. Оставшиеся 34% торгуются на бирже.

В марте 2020 года наблюдательный совет АЛРОСА переизбрал Иванова на должность генерального директора — председателя правления сроком на пять лет, то есть действующий контракт истекает только весной 2025 года. «Несмотря на непростую ситуацию, которую мы наблюдаем на алмазно-бриллиантовом рынке, АЛРОСА сохранила лидирующие позиции в мире по объему добычи алмазов, уверенно повышает производственную эффективность и качество управления, укрепила репутацию и доверие со стороны партнеров, акционеров и инвесторов», — говорил тогда председатель набсовета, глава Минфина Антон Силуанов. А сам Иванов говорил, что среди задач компании на ближайшую перспективу — повышать «адаптивность» к стремительно меняющимся реалиям, сохранять устойчивость бизнеса, несмотря на макроэкономическую нестабильность, и продолжать работать над ростом эффективности производства и сбыта.

Топ-менеджер еще в середине 2021 года собирался покинуть этот пост, чтобы перейти в частный бизнес, и готовил себе смену для обеспечения преемственности, рассказал РБК источник, близкий к руководству АЛРОСА. Но после начала военной спецоперации России на Украине и введения западных санкций эти планы были отложены, утверждает он.

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В первый день спецоперации, 24 февраля, Иванов, который является сыном спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, попал под американские санкции наряду с сыновьями секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Ведомство объясняло, что ограничения были введены, потому что США считают его отца «ближайшим союзником Путина», а также из-за того, что Иванов-старший работал главой администрации президента, вице-премьером и министром обороны. Затем против него ввели санкции Канада, Австралия и Великобритания.

В начале марта 2022 года американский Минфин ввел санкции против АЛРОСА наряду с другими госкомпаниями, запретив ей привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США. В апреле Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкции против компании, введя ограничительные меры, которые предусматривают блокировку активов.

После этого Иванов попросил набсовет снизить ему зарплату в два раза. «Это была его личная инициатива, остальных сотрудников она не касается», — говорил представитель компании. А АЛРОСА призвала клиентов оплачивать алмазы в евро и других валютах, а не в долларах, а затем приостановила публикацию данных о ежемесячных продажах. Но на последней встрече с главой Якутии и членом набсовета АЛРОСА Айсеном Николаевым в октябре 2022 года Иванов заявил, что компания работает в штатном режиме и не планирует сокращать производственные планы и социальные обязательства.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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