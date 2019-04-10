Эксперты подсчитали, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году

В 2018 году геймеры собрали с россиян 11,6 млрд руб. в виде оплаты игровых артефактов и пожертвований за онлайн-трансляции прохождения игр. В такие переводы оказалось вовлечено 25% интернет-пользователей, или 18 млн человек

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Четверть интернет-пользователей в России в 2018 году переводила деньги напрямую геймерам, либо покупая у них игровой контент (персонажей, артефакты, объекты и т.д.), либо внося пожертвования (донаты) за просмотр прохождения игр. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Яндекс.Кассы» и исследовательской компанией Data Insight (есть у РБК). По их данным, 18 млн россиян в возрасте от 14 до 54 лет потратили таким образом за год около 11,6 млрд руб. Зарабатывают на получении донатов и продаже контента 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории.

Исследование проводилось впервые, поэтому сравнительных данных нет.

Методика исследования «Яндекс.Кассы» и Data Insight проанализировали платежную активность аудиторий ведущих платформ для игр и стриминга (потокового онлайн-вещания) Steam, Battle.net, Twitch, YouTube, DonationAlerts и оценили объем транзакций между геймерами при покупке и продаже игровых объектов и персонажей, а также при переводах денег игрокам-стримерам. В опросе приняли участие около 3 тыс. интернет-пользователей в возрасте от 14 до 54 лет, максимальная ошибка выборки — 2,4%. В исследование вошли данные только о прямых продажах и переводах между игроками, без учета сведений о покупках у разработчиков и игровых платформ.

Согласно исследованию, каждый геймер платит за игровые объекты и отправляет донаты в среднем по три раза в месяц. Покупка игровых артефактов, объектов и персонажей — более распространенное явление, чем плата за просмотр игровых сессий, отмечают авторы исследования: покупки у игроков делают примерно 15 млн человек, а жертвуют им за просмотр игр — около 10 млн. Среди платформ для игр и стриминга платящая аудитория распределяется следующим образом: самые большие доли у Steam и YouTube — 39 и 38% соответственно, на третьем месте — Twitch с 15%.

Примерно пятая часть пользователей не планирует донатить в будущем, а 81% геймеров останавливаться не собирается, свидетельствует опрос. Медианный платеж покупателя геймерской продукции — 350 руб. зараз, а продавцы в среднем заработали в 2018 году около 3,8 тыс. руб. на человека.