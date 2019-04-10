Эксперты подсчитали, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,92 +0,04 EUR Бирж. 73,13 +0,06 Brent 70,70 -0,25% USD Нал. 65,26 64,43 EUR Нал. 73,70 72,67 USD ЦБ 64,78 -0,57 EUR ЦБ 72,97 -0,39 EUR/USD 1,1264 +0,0002 BTC/USD Бирж. 5 260,10 +45,70 IMOEX 2 570,28 +0,40% RTSI 1 248,38 +0,66% DJIA 26 150,58 -0,72% Nasdaq 7 909,28 -0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Caterpillar $160 (+17,16%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+21,66%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,52%) прогноз Альпари к 31.12.19
Chevron $142 (+12,9%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Caterpillar $160 (+17,16%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+21,66%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,52%) прогноз Альпари к 31.12.19
Chevron $142 (+12,9%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 64,78 (-0,57) Quote, 09 апр, 14:29
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 72,97 (-0,39) Quote, 09 апр, 14:29
Эксперты подсчитали, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году Финансы, 06:00 Власти сообщили о создании на севере России новой авиакомпании Бизнес, 05:56 Boeing не продал ни одного лайнера семейства 737 после крушения в Эфиопии Бизнес, 05:56 «Роскосмос» ответил на заявление главы NASA о лидере в освоении Луны Политика, 05:24 Госдеп заявил об исключении Турции из программы F-35 при запуске С-400 Политика, 05:16 Трамп позвонил наследному принцу после ввода санкций против 16 саудовцев Политика, 04:58 Израильская ЦИК огласила предварительные результаты выборов Политика, 04:33 Нетаньяху сообщил о начале переговоров по созданию правящей коалиции Политика, 04:14 Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств Политика, 03:57 В Воронеже возбудили дело против сбившего курсанта МЧС водителя Mercedes Общество, 03:29 Скабеева сочла ложью информацию о выносе ей предупреждения от ПАСЕ Политика, 03:19 Amnesty зафиксировала десятилетний минимум в числе смертных казней в мире Общество, 03:00 В Тихом океане обнаружили обломки пропавшего истребителя ВВС Японии Общество, 02:51 FT узнала о просьбе миноритариев «Ленты» остановить сделку с Мордашовым Бизнес, 02:37
Финансы ,  
0 
Эксперты подсчитали, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году
В 2018 году геймеры собрали с россиян 11,6 млрд руб. в виде оплаты игровых артефактов и пожертвований за онлайн-трансляции прохождения игр. В такие переводы оказалось вовлечено 25% интернет-пользователей, или 18 млн человек
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Четверть интернет-пользователей в России в 2018 году переводила деньги напрямую геймерам, либо покупая у них игровой контент (персонажей, артефакты, объекты и т.д.), либо внося пожертвования (донаты) за просмотр прохождения игр. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Яндекс.Кассы» и исследовательской компанией Data Insight (есть у РБК). По их данным, 18 млн россиян в возрасте от 14 до 54 лет потратили таким образом за год около 11,6 млрд руб. Зарабатывают на получении донатов и продаже контента 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории.

Исследование проводилось впервые, поэтому сравнительных данных нет.

Методика исследования

«Яндекс.Кассы» и Data Insight проанализировали платежную активность аудиторий ведущих платформ для игр и стриминга (потокового онлайн-вещания) Steam, Battle.net, Twitch, YouTube, DonationAlerts и оценили объем транзакций между геймерами при покупке и продаже игровых объектов и персонажей, а также при переводах денег игрокам-стримерам. В опросе приняли участие около 3 тыс. интернет-пользователей в возрасте от 14 до 54 лет, максимальная ошибка выборки — 2,4%. В исследование вошли данные только о прямых продажах и переводах между игроками, без учета сведений о покупках у разработчиков и игровых платформ.

Согласно исследованию, каждый геймер платит за игровые объекты и отправляет донаты в среднем по три раза в месяц. Покупка игровых артефактов, объектов и персонажей — более распространенное явление, чем плата за просмотр игровых сессий, отмечают авторы исследования: покупки у игроков делают примерно 15 млн человек, а жертвуют им за просмотр игр — около 10 млн. Среди платформ для игр и стриминга платящая аудитория распределяется следующим образом: самые большие доли у Steam и YouTube — 39 и 38% соответственно, на третьем месте — Twitch с 15%.

Примерно пятая часть пользователей не планирует донатить в будущем, а 81% геймеров останавливаться не собирается, свидетельствует опрос. Медианный платеж покупателя геймерской продукции — 350 руб. зараз, а продавцы в среднем заработали в 2018 году около 3,8 тыс. руб. на человека.

Личные доходы популярных русскоязычных стримеров, которых насчитывается около 2 тыс., достигают миллионов рублей в месяц. По оценке агентства StreamPub по продвижению на Twitch.tv и YouTube, порядка 20 тыс. человек в России и СНГ зарабатывают на пожертвованиях больше МРОТ (11,28 тыс. руб.). Эта сумма складывается из доходов от рекламных интеграций (25%), пожертвований (60%) и отчислений стриминговых площадок (15%).

Более подробно о микробизнесе в игровой индустрии читайте в материале РБК PRO.

Авторы: Евгения Чернышова, Евгения Баленко
Теги: геймеры, выплаты, компьютерные игры
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter