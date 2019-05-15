«Роснефть» заявила о готовности вернуться к проекту в Находке за ₽1 трлн

«Роснефть» готова возобновить проект строительства нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке за 1 трлн руб., если получит привлекательные налоговые условия. В Минфине настаивают: нынешние условия улучшили экономику проекта

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«Роснефть» с партнерами готова вернуться к реализации проекта нефтехимического комплекса ВНХК на Дальнем Востоке «при наличии привлекательных и гарантированно стабильных фискальных и регуляторных условий», заявила компания. «Роснефть» продолжит диалог с правительством, чтобы попытаться найти эффективную экономическую модель проекта, говорится в сообщении. В частности, компания поддерживает инициативы вице-премьера Юрия Трутнева по стимулированию стратегических проектов на Дальнем Востоке.

Это заявление «Роснефть» опубликовала вечером 15 мая — через два дня после того, как ее первый вице-президент Павел Федоров сказал, что компания отказалась от строительства ВНХК. «Проект был рентабельным в рамках существовавшей налоговой системы, а теперь «как таковой был снят, исключен из инвестиционной программы компании», заявил Федоров на телефонной конференции по итогам финансового отчета за первый квартал 2019 года.

Комплекс ВНХК в Находке должен был стать одним из самых масштабных в отрасли, его параметры менялись несколько раз. По данным на середину прошлого года, предполагалось построить две очереди — нефтехимическую к 2026 году и НПЗ к 2029 году. Объем переработки планировался на уровне 12 млн т нефти в год, выпуска топлива — 1,8 млн т бензина и 6,3 млн т дизеля, выпуска нефтехимической продукции — 4,5 млн т в год.

Главный управляющий директор «Роснефти» Игорь Сечин в начале прошлого года оценивал инвестиции в ВНХК в 800 млрд руб., источники «Ведомостей» в ноябре прошлого года — в 1,3 трлн руб. По данным издания, «Роснефть» вела переговоры об участии в проекте с американской ExxonMobil и китайской Sinopec. Однако представитель «Роснефти» это опровергал.

«Роснефть» отказалась от ВНХК из-за налогового маневра в нефтяной отрасли (обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и рост НДПИ), а также заморозки цен на топливо, следовало из объяснения Федорова. За последние годы в Налоговый кодекс было внесено около 50 существенных изменений, прямо и негативно влияющих на инвестиционные проекты в нефтепереработке и нефтехимии, заявила «Роснефть» 15 мая.