 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Какая отрасль чаще всего покупает наружную рекламу. Инфографика

Траты рекламодателей на наружную рекламу достигли рекорда

Какая отрасль чаще всего покупает наружную рекламу. Инфографика

Компании занимающиеся строительством и недвижимостью, больше всего потратили на наружную рекламу в 2023 году, говорится в отчете исследовательской компании Admetrix (принадлежит единому измерителю телевизионной и интернет-аудитории Mediascope).

Среди всех отраслей доля их трат на наружную рекламу достигла 20,3%. Чуть меньше потратили телеком-компании — 18,8%. Банки и туристические фирмы потратили меньше — их доля — 10,2% и 10,1%. Оптово-розничные компании — 9,1%. Доля трат всех остальных — 31,5%.

Операторы наружной рекламы объяснили рекордный рост рынка
Технологии и медиа
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Вячеслав Шувалов
наружная реклама рекламодатели рекламный рынок
Материалы по теме
Реклама в интернете принесла букмекерам кратный рост доходов
Технологии и медиа
Путин поручил привлечь иностранных блогеров к рекламе российских товаров
Технологии и медиа
Как изменился российский рынок рекламы за десять лет
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
«Ведомости» узнали о проверке ЦБ аудитора лишенного лицензии QIWI Банка Финансы, 06:10
Под Томском из-за паводка затопило больше 140 домов Общество, 05:51
Times узнала о переговорах Великобритании по отправке мигрантов в Армению Общество, 05:27
Уровень воды в реке Тобол превысил шесть метров Общество, 05:10
Какая отрасль чаще всего покупает наружную рекламу. Инфографика Бизнес, 05:00
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Папуа — Новой Гвинее Общество, 04:45
В ФРГ оценили, что на снижение зависимости от Китая уйдут десятилетия Экономика, 04:36
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
На Сахалине от берега озера Изменчивое оторвало льдину с 20 рыбаками Общество, 04:22
В Днепре прогремел взрыв Политика, 04:00
В США раскрыли, как помогли Израилю при отражении атаки Ирана Политика, 03:43
В Бурятии сообщили о подтоплении жилых домов из-за паводка Общество, 03:28
Президент Ирана допустил ответ Израиля на атаку в виде удара по экономике Политика, 03:10
Эксперты оценили, будет ли сложнее найти няню после введения ГОСТа Общество, 03:00
21-летний литовец побил мировой рекорд по метанию диска 1986 года Спорт, 02:50