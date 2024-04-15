Какая отрасль чаще всего покупает наружную рекламу. Инфографика

Компании занимающиеся строительством и недвижимостью, больше всего потратили на наружную рекламу в 2023 году, говорится в отчете исследовательской компании Admetrix (принадлежит единому измерителю телевизионной и интернет-аудитории Mediascope).

Среди всех отраслей доля их трат на наружную рекламу достигла 20,3%. Чуть меньше потратили телеком-компании — 18,8%. Банки и туристические фирмы потратили меньше — их доля — 10,2% и 10,1%. Оптово-розничные компании — 9,1%. Доля трат всех остальных — 31,5%.