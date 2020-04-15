Новым президентом «ВымпелКома» станет бывший замминистра связи

Рашид Исмаилов несколько лет работал в представительствах зарубежных телеком-компаний. Последний год он трудился в организации, которая устанавливает специальные системы маршрутизации трафика

Рашид Исмаилов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Новым президентом «ВымпелКома» станет бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на участника переговоров, принципиальная договоренность с экс-чиновником уже достигнута, однако пока нет информации, подписаны ли обязывающие документы о назначении. Источник, близкий к одному из сотрудников «ВымпелКома», подтвердил РБК информацию о назначении Исмаилова.

До последнего времени Исмаилов работал генеральным директором компании «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая занимается установкой на сетях связи специальных систем маршрутизации трафика. Представители «ВымпелКома» и ДЦОА отказались от комментариев.

Как отмечают «Ведомости», президент «ВымпелКома» отвечает в том числе за работу оператора со сведениями, составляющими гостайну, представляет интересы компании перед госорганами и определяет политику работы с персональными данными.

Исмаилов с конца 1990-х годов работал на различных должностях в российском представительстве Ericsson, затем трудился в Nokia Siemens Network Russia, российском подразделении Huawei Technologies.