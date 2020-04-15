Новым президентом «ВымпелКома» станет бывший замминистра связи
Новым президентом «ВымпелКома» станет бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на участника переговоров, принципиальная договоренность с экс-чиновником уже достигнута, однако пока нет информации, подписаны ли обязывающие документы о назначении. Источник, близкий к одному из сотрудников «ВымпелКома», подтвердил РБК информацию о назначении Исмаилова.
До последнего времени Исмаилов работал генеральным директором компании «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая занимается установкой на сетях связи специальных систем маршрутизации трафика. Представители «ВымпелКома» и ДЦОА отказались от комментариев.
Как отмечают «Ведомости», президент «ВымпелКома» отвечает в том числе за работу оператора со сведениями, составляющими гостайну, представляет интересы компании перед госорганами и определяет политику работы с персональными данными.
Исмаилов с конца 1990-х годов работал на различных должностях в российском представительстве Ericsson, затем трудился в Nokia Siemens Network Russia, российском подразделении Huawei Technologies.