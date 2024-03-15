Пулково обжаловало решение суда о выплате «России» полумиллиона рублей

Оператор аэропорта Пулково обжаловал решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о выплате авиакомпании «Россия» более полумиллиона рублей из-за инцидента 2022 года, когда в двигатель самолета попала птица

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» (главный оператор петербургского аэропорта Пулково) сообщила РБК, что обжаловала решение Арбитражного суда первой инстанции о выплате авиакомпании «Россия» суммы более полумиллиона рублей из-за столкновения самолета с птицей. «Оператор аэропорта не согласен с оценкой ущерба, произведенной перевозчиком», — передала компания.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре решил взыскать с Пулково в пользу «России» в счет возмещения убытков более 552 тыс. руб., а также примерно 14 тыс. руб. расходов по оплате государственной пошлины. Иск был подан еще в августе.

Среди убытков, по подсчетам суда, расходы по восстановлению самолета составили более 108 тыс. руб. Самыми крупными стали расходы «в виде вынужденного простоя на время ремонта» — более 391 тыс. руб.

13 декабря суд принял к производству апелляционную жалобу. В 2024 году судебное разбирательство отложили дважды: в январе и феврале.

19 июня 2022 года самолет SSJ-100 выполнял рейс Санкт-Петербург — Уфа, но был вынужден прервать взлет. «В процессе разбега произошло столкновение с птицей. Экипаж прервал взлет и вернулся в аэропорт вылета», — следует из решения Арбитражного суда в октябре 2023 года.

Приказом начальника Северо-Западного МТУ Росавиации в том же месяце была создана комиссия по расследованию авиационного события. Комиссия установила, что его причиной стало повреждение лопатки № 24 вентилятора двигателя № 1 воздушного судна после его столкновения с птицей.

Суд установил, что действия ответчика (Пулково) «в виде ненадлежащего исполнения договорных обязательств и невыполнения требуемых от него согласно нормативным актам гражданской авиации действий по обеспечению безопасности полетов» привело к убыткам авиакомпании.

То есть, по мнению суда, если бы аэропорт надлежащим образом исполнил обязательства по орнитологическому обеспечению безопасности полетов, то такого столкновения не произошло бы.