За последние пять лет продажи антидепрессантов в России выросли вдвое

В России растут продажи антидепрессантов: за прошедший год их рост составил 14,5%, а за последние пять лет рынок увеличился вдвое. Такую динамику эксперты объясняют переходом со снотворного и нелегальными выписками врачей

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За последние пять лет продажи антидепрессантов в России выросли почти в два раза в рублевом выражении, объем рынка по итогам 2018 года составил 4 млрд руб. против 2,1 млрд руб. в 2013 году, подсчитали аналитики DSM Group (учитывались продажи в аптечной рознице, рецептурные и безрецептурные препараты). В натуральном выражении продажи увеличились на 32%, до 7,67 млн упаковок. За прошедший год рост составил 14,5% в рублях и 3,4% в упаковках. Лидерами продаж в 2018-ом в рублевом выражении стали препараты «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт», а в натуральном — «Амитриптилин», «Флуоксетин» и Флуоксетин Ланнахер».

Тенденция по увеличению количества продаваемых антидепрессантов общемировая, отметила президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова. «Россия подтягивается под общемировой тренд, и это хорошо. Депрессивные расстройства распространены в нашей стране», — указала она. Отдельно она отметила, что рост рынка может означать рост не совсем законной выписки этих препаратов врачами различных специальностей, но не психиатрами.

«Право выписывать такие препараты есть только у психиатров и психотерапевтов, но нельзя сказать, что обращаемость к этим специалистам выросла за последние годы. Поэтому можно сделать вывод, что рост рынка обусловлен незаконной выпиской», — пояснила Треушникова.

Объем продаж снотворных в 2013–2018 годах увеличился на 39%, с 2,3 млрд руб.до 3,2 млрд руб. Тем не менее в натуральном выражении продажи в категории, напротив, сократились на 13%, с 14 млн до 12,3 млн упаковок. Как отмечают аналитики DSM Group, рост рынка только в денежном выражении связан с увеличением в структуре продаж доли более дорогих препаратов, которые зачастую также являются безрецептурными. Лидерами продаж в рублях стали «Донормил», «Мелаксен» и «Феназепам», а в упаковках — «Феназепам», «Донормил» и «Реслип». За 2018 год объем рынка увеличился на 4,7% в рублях, но сократился на 3,4% в упаковках, что совпадает с процентом роста антидепрессантов за тот же период.