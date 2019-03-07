Медведев одобрил новый список учитываемых в налоговом вычете лекарств

Правительство одобрило законопроект, в соответствии с которым освободить от налога можно будет расходы на покупку лекарств, включенных в список ​жизненно необходимых и важнейших препаратов. Таких позиций будет 735

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Правительство России на заседании в четверг, 7 марта, одобрило проект поправки в Налоговый кодекс, изменяющей порядок расчета социального налогового вычета. По действующим правилам россияне имеют право вернуть себе 13% (ставка налога на доходы физических лиц, НДФЛ) от суммы, потраченной ими на покупку лекарств, которые включены правительством в специальный перечень. В последний раз этот список обновлялся в 2007 году, сейчас в нем числится около 400 препаратов.

Одобренный правительством законопроект предусматривает отказ от устаревшего перечня и переход на использование при расчете налогового вычета регулярно обновляемого списка ​жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В последний раз этот список пересматривался в конце 2018 года: тогда в него было добавлено около 40 различных препаратов и лекарственных форм, общее число позиций в перечне увеличилось до 735.

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4 марта проект закона был одобрен комиссией по законопроектной деятельности. Тогда пресс-служба правительства сообщала, что его принятие позволит «обеспечить преемственность проводимой терапии на стационарном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи» и расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов, а также повысить доступность лекарств из списка ЖНВЛП.

В сообщении пресс-службы кабмина особо подчеркивалось, что в используемом сейчас для расчета налогового вычета перечне отсутствуют многие современные высокоэффективные препараты, которых еще не было на рынке в 2007 году, а часть внесенных в список лекарств, напротив, в аптеках уже не представлена. Некоторые же из имеющихся в действующем перечне препаратов разработчики законопроекта считают слишком дорогими.