Какой будет новая Tesla Model Y

В Лос-Анджелесе прошла презентация нового кроссовера Tesla Model Y, который появится на рынке в 2020 году. Новая модель электрокара — в фоторепортаже РБК

Презентация новой модели Tesla прошла в дизайн-студии компании в Хоторне, округ Лос-Анджелес

Представлял новый автомобиль глава компании Tesla Илон Маск

Спортивный кроссовер Model Y появится в продаже в 2020 году и будет стоить $47 тыс

Стандартная версия Model Y будет стоить $39 тыс. Старт продаж намечен на 2021 год

Полноприводная Model Y оснащена двумя электродвигателями и способна разгоняться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды

В Tesla заявили, что машина может оставаться на ходу при любых погодных и дорожных условиях