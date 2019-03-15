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Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Какой будет новая Tesla Model Y

В Лос-Анджелесе прошла презентация нового кроссовера Tesla Model Y, который появится на рынке в 2020 году. Новая модель электрокара — в фоторепортаже РБК
Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg
Презентация новой модели Tesla прошла в дизайн-студии компании в Хоторне, округ Лос-Анджелес
Фото: Jae C. Hong / AP
Представлял новый автомобиль глава компании Tesla Илон Маск
Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg
Спортивный кроссовер Model Y появится в продаже в 2020 году и будет стоить $47 тыс
Фото: Jae C. Hong / AP
Стандартная версия Model Y будет стоить $39 тыс. Старт продаж намечен на 2021 год
Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg
Полноприводная Model Y оснащена двумя электродвигателями и способна разгоняться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды
Фото: Jae C. Hong / AP
В Tesla заявили, что машина может оставаться на ходу при любых погодных и дорожных условиях
Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg
На зарядку аккумулятора понадобится одна ночь.
Теги: мультимедиа, Tesla
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