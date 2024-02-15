США конфисковали тысячи Porsche и Bentley из-за запрещенной детали из КНР

США конфисковали тысячи Porsche, Bentley и Audi из-за запрещенной детали с «запада Китая», выяснила FT. Газета напомнила, что в США с 2021 года действует Закон о предотвращении уйгурского принудительного труда

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Несколько тысяч автомобилей Porsche, Bentley и Audi были конфискованы в портах США после того, как поставщик (материнская группа Volkswagen) обнаружил в автомобилях китайский компонент, нарушающий закон о борьбе с принудительным трудом, рассказали источники Financial Times (FT).

По их словам, обнаруженная на автомобилях деталь «прибыла из западного Китая», а VW изначально не был в курсе ее происхождения, поскольку она была получена от косвенного поставщика. О какой именно детали идет речь собеседники FT не уточнили, однако подчеркнули, что о нарушении закона немецкий концерн уведомил власти США, как только стало известно о происхождении детали.

США запрещают импорт продукции, произведенной с использованием принудительного труда в западном регионе Синьцзяна и других районах Китая в соответствии с Законом о предотвращении уйгурского принудительного труда от 2021 года.

Источники FT не смогли подтвердить, была ли деталь произведена в Синьцзяне. Вместе с этим они отметили, что проблема затронула более тысячи спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, несколько сотен Bentley и несколько тысяч автомобилей Audi. Также, по их словам, VW уже приступила к ремонту автомобилей и замене запрещенной детали с одобрения таможенных органов США.

«Как только мы получили информацию об обвинениях в отношении одного из наших субпоставщиков, мы начали расследование этого вопроса. Мы проясним факты, а затем предпримем соответствующие шаги. Они также могут включать прекращение отношений с поставщиками, если наши расследования подтвердят серьезные нарушения», — сообщили газете в VW.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. Вашингтон не раз называл политику Китая в отношении уйгуров геноцидом, но тот отвергал подобные обвинения.

В прошлом году специальный докладчик ООН по современным формам рабства Томоя Обоката заявил в своем докладе, что в СУАР имел место принудительный труд в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности. В китайском МИДе на это заявили, что «в Синьцзяне никогда не было принудительного труда» и подобные обвинения — это попытка «очернить Китай».