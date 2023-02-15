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Mothercare сменила название на Motherbear

Бывшая сеть магазинов детских товаров Mothercare сменила название на Motherbear
Обновленный логотип компании появился на ее странице в соцсети «ВКонтакте». В декабре ФАС одобрила покупку дистрибьютором «МФК Джамилько» франчайзи ушедшей из России британской сети «Монэкс трейдинг»

Сеть магазинов товаров для будущих мам и детей, прежде работавшая в России под брендом Mothercare, переименована в Motherbear. Обновленный логотип компании появился на ее странице в соцсети «ВКонтакте». О смене названия сообщил также ТАСС.

Магазин британской сети уже работает под новой вывеской в одном из московских торговых центров, передает агентство.

В ноябре прошлого года дистрибьютор «МФК Джамилько» купил франчайзи Mothercare «Монэкс трейдинг». В декабре Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку.

«Джамилько» основана в 1993 году. Компания является дистрибьютором брендов New Balance, Timberland, Kiko и других. Фирма управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону и развивает дилерскую сеть. По данным сервиса «РБК Компании», прибыль «Джамилько» в 2021 году составила 1,24 млрд руб.

«Монэкс Трейдинг» входила в структуру кувейтской Alshaya Group, она развивала магазины розничной торговли брендов Mothercare, Next, The Body Shop, M·A·C, Bobbi Brown, Victoria's Secret, Bath & Body Works. В 2021 году ее убыток достиг 243 млн руб.

Весной прошлого года ретейлер Mothercare приостановил работу в России. Компания объявила о закрытии около 120 магазинов, а также интернет-магазина на неопределенный срок.

Летом «Ведомости» писали, что кувейтская компания Alshaya Group ищет покупателей на принадлежащую ей «Монэкс трейдинг», которая развивала в России по франшизе британский бренд. Источники издания говорили, что Alshaya Group хотела бы избежать ликвидации российского юрлица, передав потенциальному инвестору сеть магазинов полностью или частично. Всего речь шла о 118 торговых точках в 30 регионах России (56 из них в Москве).

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